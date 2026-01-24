Tommaso Giacomel celebra la staffetta: “Ho attaccato: è un bel giorno per essere italiani, tutti hanno lavorato bene”

L’Italia ha vinto la staffetta mista di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon andata in scena nella località cerca: settimo successo stagionale per il Bel Paese considerando tutte le specialità, a dimostrazione di un movimento in salute a un paio di settimane di distanza dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Tommaso Giacomel si è reso protagonista di un’ultima frazione davvero sbalorditiva, rimontando una quindicina di secondi al francese Quentin Fillon Maillet e trascinando così gli azzurri verso un trionfo che mancava da sette anni in questo format di gara. Festa grande per il leader della classifica generale, per Lukas Hofer (reduce dal terzo posto nella short individual), Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

Tommaso Giacomel ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Penso che i miei compagni hanno svolto una gran lavoro. Ero nella posizione di attaccare e ci sono riuscito, tutta la squadra ha lavorato bene, compresi tecnici e skimen, è un bel giorno per essere italiani, oggi è stato qualcosa di speciale. Il pubblico è stato eccezionale, mi ha trasmesso tanta energia positiva, ho fatto fatica a sentire i miei battici cardiaci”.