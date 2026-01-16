BiathlonSport Invernali
Biathlon, primo successo per Christoph Pircher in IBU Cup: sua la sprint di Brezno-Osrblie!
Vittoria italiana nell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: Christoph Pircher conquista il primo successo in carriera nel circuito cadetto imponendosi nella 10 km sprint maschile di Brezno-Osrblie, in Slovacchia, davanti all’austriaco Magnus Oberhauser, secondo, ed al ceco Petr Hak, terzo.
Gli atleti sul podio centrano tutti lo zero al poligono: Christoph Pircher coglie il successo con il crono di 23’47″8, precedendo di 8″5 l’austriaco Magnus Oberhauser, che conquista la piazza d’onore, e di 17″3 il ceco Petr Hak, che sale sul gradino più basso del podio.
Vanno a punti Felix Ratschiller, 26° con un errore in piedi, a 1’15″2, e Daniele Cappellari, 35° con due bersagli mancati, a 1’32″6. Restano fuori dalla top 40, invece, Marco Barale, 43° a 1’46″9, Nicolò Betemps, 49° a 1’52″9, e Davide Compagnoni, 56° a 2’01″1.