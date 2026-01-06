Trapani esclusa dalla Champions League di basket! Il comunicato della FIBA dopo la partita farsa

Trapani è stata ufficialmente esclusa dalla Champions League di basket, dopo la sconfitta a tavolino rimediata contro l’Hapoel Holon nella gara-1 dei play-in della massima competizione europea della FIBA. La squadra siciliana si trovava sotto per 38-5 dopo appena sette minuti di gioco quando è rimasta in campo con un solo giocatore (il regolamento prevede che siano in campo almeno due cestisti), dopo essersi presentata a Samokov (Bulgaria) con appena cinque uomini a disposizione a causa di varie vicissitudini.

Nel comunicato stampa si legge: “Ai sensi dell’articolo 14.5.4 del Regolamento delle Competizioni BCL, un club che perde una partita per forfait o per sconfitta a tavolino nei Play-In e nei Play-Off perde l’intera serie. Alla luce di quanto sopra, l’Hapoel Netanel Holon si qualifica per il Round of 16 della Basketball Champions League (la seconda fase a gironi, n.d.r.)“. La situazione degli Shark diventa sempre più critica, nonostante le dichiarazioni del presidente Valerio Antonini, che non ha avuto peli sulla lingua dopo la partita farsa disputata nel pomeriggio odierno.

Trapani avrà la possibilità di scendere in campo sabato 10 gennaio (ore 20.00) di fronte al proprio pubblico per affrontare Trento in Serie A, dopo non essersi presentata lo scorso fine settimana nel capoluogo felsineo per affrontare la Virtus Bologna? Oppure quella di oggi sarà stata l’ultima apparizione della compagine siciliana a livello agonistico?