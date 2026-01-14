Basket femminile, Schio viene sconfitta dalle francesi del Bourges in Eurolega

Trasferta francese amara per la Famila Wuber Schio che esce sconfitta sul campo di Tango Bourges nel match valido per la seconda fase dell’Eurolega femminile 2025-2026. Punteggio finale di 92-81 che condanna le venete alla seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Il match, molto equilibrato fino alla fine, è stato risolto solo negli ultimi minuti dalle transalpine che grazie a questo successo salgono al terzo posto nel girone. Schio, invece, dovrà continuare a lottare per le prossime tre partite per agganciare un posto nei quarti di finale. Top scorer del match è stata Jessica Shepard con 19 punti, insufficienti per la causa.

Le venete partono forte con un 0-5 in apertura firmato da Zandalasini e Shepard. Le francesi si avvicinano con Tabdi ma i cinque punti di fila di Conde danno a Schio un vantaggio momentaneo di 9 lunghezze. Da qui parte un botta e risposta che vede la squadra italiana reagire ai tentativi di rimonta delle padrone di casa, prima con Shepard e poi con Keys (+8). Le transalpine si riavvicinano con un 5-0 ma nel finale di quarto la Famila Wuber resiste a Badiane ed ai liberi di Laksa. Dopo 10′ il punteggio recita 25-27 per Schio.

All’inizio del secondo quarto, Badiane ed Andre siglano il momentaneo +6 prima che Foppossi, con cinque punti consecutivi, porti Bourges a -1. Le venete però rispondono dall’arco con Conde e Verona ma le francesi non mollano ed accorciano nuovamente con un parziale di 5-0 (-2). Shepard è molto efficace in lunetta, ma è ancora Foppossi a dare il -1 alle padrone di casa. Nel finale, ai liberi del sorpasso di Diaby risponde Badiane con la tripla. All’intervallo lungo è 46-48 per Schio.

Nella ripresa, Conde realizza il momentaneo +4 ma Bourges risponde riportandosi in vantaggio grazie a Tabdi. Verona risponde con la tripla ma Pouye e Duchet danno alle francesi quattro lunghezze di vantaggio. Laksa e Verona cercano di riavvicinarsi ma le transalpine sfruttano il momento inchiodando il +7 con Diaby. Zandalisini piazza la tripla del -4 e con un parziale di 0-6 Schio riesce a pareggiare a quota 66. Nel finale, a Pouye risponde Conde dalla lunetta. 68-68 il punteggio prima dell’ultimo quarto.

Nel quarto decisivo la tensione sale e le due squadre restano a digiuno per i primi 3′. Poi è la tripla di Sottana a sbloccare il punteggio e, con il canestro di Laksa, Schio vola sul +5. Diaby risponde e poi le francesi segnano due triple consecutive con Puoye e Naigre per il +3. Conde riavvicina le venete con i liberi ma le transalpine sono inarrestabili dall’arco e restano in vantaggio grazie a Duchet (+4). Verona ne piazza due fondamentali ma Bourges trova un parziale di 5-0 a 2’57” dalla fine che regala alle padrone di casa il +7. Shepard e Conte tengono vive le speranze di Schio ma l’appoggio di Diaby e la tripla di Pouye mettono il punto esclamativo sulla sconfitta. Finisce 92-81 per Bourges che sale al terzo posto del Gruppo E.