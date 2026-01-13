Basket
Basket, Champions League: Brooks dà la vittoria a Trieste contro lo Szolnoki. Giuliani alla seconda fase
Vola alla seconda fase della Basketball Champions League la Pallacanestro Trieste, che in una serie folle contro gli ungheresi del Szolnoki Olaj vince gara-3 in trasferta dei play-in, dopo aver conquistato gara-1 in Ungheria e aver perso gara-2 in casa. Un successo arrivato al termine di un match combattuto, ma dove Ruzzier e compagni hanno sempre fatto da lepri, ma dove un canestro quasi sulla sirena ha deciso tutto.
L’avvio del primo quarto è un botta e risposta tra le due squadre e i primi 5 minuti non vedono le due squadre trovare lo spunto per andare oltre al possesso singolo di vantaggio. Servono 6’10” prima che la tripla di Jeff Brooks valga il +4 per Trieste, che poi con Candussi allunga trovando il +7. È sempre il numero 13 giuliano a tenere gli ospiti con un buon vantaggio e si va al primo stop con Trieste avanti 18-26.
Un canestro di Uthoff vale il massimo vantaggio per gli ospiti a inizio secondo quarto, dove le due formazioni faticano a trovare la via del canestro. Riprende il botta e risposta, con Trieste che resta vicino alla doppia cifra di vantaggio, fino a quando – a 3’ dall’intervallo lungo – una tripla di Holt vale il -3 per lo Szolnoki. Jahmi’us Ramsey permette un nuovo allungo per Trieste, tornano sotto i padroni di casa, poi un canestro di Brown fissa il punteggio sul 38-43 con cui si va al riposo.
Un immediato parziale degli ungheresi a inizio ripresa impatta il risultato e per Trieste tutto da rifare per provare a conquistare l’accesso alla seconda fase della Basketball Champions League. Ci prova Michele Ruzzier da oltre l’arco a rilanciare gli ospiti, che trovano un contro parziale per il nuovo +7. Quasi a metà quarto Ramsey firma il nuovo +9 per Trieste, con l’elastico che continua, ma i giuliani nuovamente nel ruolo della lepre. Un nuovo parziale ungherese, però, riapre per l’ennesima volta i giochi, con lo Szolnoki che effettua il sorpasso a 1’ dalla fine del terzo quarto, poi arriva la tripla del solito Ramsey e, così, si va all’ultimo stop sul 63-64, con tutto ancora da decidere.
Cerca un nuovo allungo Trieste, con Candussi che firma il +5 dopo 1’30” di gioco dell’ultimo quarto. Ma sono i canestri di Toscano-Anderson e ancora Candussi a dare il break per gli ospiti, che a 6’ dalla sirena provano a scappare sul +9. Ma, ancora una volta, non cede lo Szolnoki e con un contro parziale di 10-0 ribalta tutto a 4’ dalla sirena. È il solito Ramsey a riportare avanti Trieste, ma si continua a lottare punto a punto e a 1’ dalla fine è Le’Tre Darthard a ridare il +1 agli ungheresi. Uthoff sbaglia la tripla del sorpasso, Darthard non trova il canestro per allungare, poi è Ruzzier a non trovare la tripla quasi sulla sirena, ma Jeff Brooks agguanta il rimbalzo, schiaccia e Trieste vince 86-87 e vola alla seconda fase del torneo. Top scorer per Trieste Ramsey con 19 punti e in doppia cifra lo stesso Brooks (14), Candussi (14) e Toscano-Anderson (12).