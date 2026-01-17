Basket femminile, Schio dilaga a Brescia e resta imbattuta in Serie A1

Nessuna sorpresa a Brescia, dove la Brixia dura un quarto prima di cedere sotto i colpi letali di Schio. Venete che, così, fanno 14 su 14 sin qui in campionato dove dominano e dove, aspettando i match di domani, allungano sul +6 su Venezia e +8 su Campobasso.

Buon avvio di Brescia che nei primi minuti gioca punto a punto con Schio, poi con quattro punti consecutivi di Tagliamento allunga la squadra di casa. Rispondono, però, le venete, che spinte da un’ottima Zanardi rimonta, passa avanti e poi cerca di scappare via. Due liberi di Winkowska limitano i danni per Brixia e si va al primo stop sul 18-23.

A inizio secondo quarto Mestdagh e Shepard firmano il +10 per Schio e venete che ora provano la fuga già decisiva. Ed è decisiva, perché non basta una Tagliamento già in doppia cifra nel primo tempo a Brescia, con Shepard, Sottana e Laksa che fanno correre Schio in un quarto da +23 e si va al riposo lungo con le venete in vantaggio 31-59.

Secondo tempo che, così, non ha più molto da dire e terzo periodo che si chiude con un parziale di 10-29 che mette definitivamente il sigillo al match. Così il quarto quarto è pura accademia, utile solo per le statistiche individuali e di squadra e Schio vince la quattordicesima partita consecutiva imponendosi 50-110, con 23 punti di Laksa, top scorer di giornata, e i 17 di Shepard, i 16 di Keys, gli 11 di Zanardi e i 10 di Verona. Per Brescia, invece, non bastano i 19 punti di Tagliamento, con anche Winkowska (11) e Delboni Da Silva (10) in doppia cifra.