Basket femminile, la Reyer Venezia ospita Derthona nel 15esimo turno di Serie A1. Schio vuole continuare a vincere

Dopo gli impegni europei per Venezia e Schio, la Serie A1 di basket femminile è pronta a ripartire in questo fine settimana. Siamo ormai nel pieno del campionato e le squadre affrontano ora le giornate che possono essere decisive. In testa alla classifica c’è ancora la Famila Wuber Schio con tredici vittorie e zero sconfitte. Andiamo a scoprire le partite del 15esimo turno.

Si inizia proprio dalla capolista Schio che affronta la RMB Brixia in trasferta nel match di sabato alle ore 20. Le venete vogliono allungare la striscia vincente mentre le bresciane devono reagire dopo 4 ko consecutivi. La ricca domenica si apre con la partita tra Broni e Sassari alle ore 15, nel quale ci si gioca un piazzamento playoff. Alle 18 tocca poi al fanalino di coda Battipaglia ospitare la Geas Sesto San Giovanni.

Sempre alle 18 la Molisana Magnolia Campobasso affronterà l’Alama San Martino di Lupari per continuare a blindare il terzo posto in classifica. Chiuderà la giornata la sfida delle ore 20.45 tra la Reyer Venezia e Derthona. Le venete vogliono prendersi la rivincita per la Coppa Italia e tornare all’inseguimento delle rivali di Schio. Riposa invece Roseto.