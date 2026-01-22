Australian Open, Paolini all’esame Jovic per gli ottavi. Tornano in campo Alcaraz e Zverev

Il torneo inizia ad entrare nella fase calda con i match della sesta giornata. L’Australian Open torna in campo per proporre gli incontri valevoli per i sedicesimi di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile e di quello di singolare femminile. Jasmine Paolini punta il mirino sull’accesso agli ottavi.

Gli appassionati italiani dovranno puntare la sveglia all’alba. Nel terzo match in programma sulla John Cain Arena l’azzurra, numero sette del tabellone, affronta la giovane statunitense Iva Jovic, testa di serie numero ventinove. Paolini parte sicuramente in vantaggio nei confronti di un’avversaria già battuta nei due precedenti confronti diretti, ma non potrà permettersi il lusso di sottovalutare una giocatrice in costante ascesa. Nei primi due tornei dell’anno l’americana ha già raggiunto la finale a Hobart e la semifinale ad Auckland.

Il terzo turno riserva una sfida inedita a Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo affronta infatti, per la prima volta in carriera, il francese Corentin Moutet, testa di serie numero trentadue, nel secondo incontro sulla Rod Laver Arena. Il giocatore spagnolo dovrà offrire una risposta convincente sul piano della prestazione dopo il complicato primo set contro il tedesco Hanfmann.

Al cospetto di un rivale dotato di un gioco imprevedibile che potrebbe creargli più di un grattacapo, l’iberico dovrà prendere il comando del gioco con i suoi potenti colpi al rimbalzo per spingere il transalpino a fondo campo e giocare una partita da attacco per privare l’avversario dell’opportunità di variare il gioco con la smorzata, arma che potrebbe togliergli il ritmo. In caso di successo lo spagnolo affronterà il vincente dell’interessante sfida tra il connazionale Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 14, e lo statunitense Tommy Paul, numero 19 del seeding.

Cerca importanti conferme sul proprio stato di forma Alexander Zverev. Il tedesco, reduce dalle tre ore contro Muller, affronta il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 26, nell’ultimo match sulla John Cain Arena. Il finalista della scorsa edizione, nella partita contro il francese, ha richiesto l’intervento di medico e fisioterapista pensando ad un problema al tendine d’Achille. Da verificare quale sarà la sua risposta sul piano fisico.

Il ritrovato Daniil Medvedev, già vincitore del torneo di Brisbane, vuole continuare il suo percorso e guadagnare il pass per gli ottavi, turno in cui potrebbe ritrovare sulla propria strada l’americana Learner Tien che lo aveva eliminato l’anno scorso. Per centrare l’obiettivo il russo, testa di serie numero undici, dovrà superare l’ostacolo Fabian Marozsan, talentuoso giocatore ungherese che, quando trova la giusta continuità di rendimento, diventa cliente ostico per tutti.

La sessione serale sulla Rod Laver Arena promette i fuochi d’artificio con il duello tra il beniamino di casa Alex de Minaur, sesto favorito del tabellone, e il bombardiere statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 29. Chi avrà la meglio tra la regolarità dell’australiano, avanti 3-1 nel bilancio dei precedenti, e la potenza dell’americano?

Inizia anche l’avventura nel torneo di doppio misto per Andrea Vavassori e Sara Errani. Il match con la tedesca Siegemund e il francese Roger-Vasselin non è certamente dei più semplici, ma i vincitori dell’ultimo US Open sono pronti a vendere cara la pelle e a ribadire, ancora una volta, di essere nell’élite della specialità. In campo femminile le sfide più interessanti sembrano essere quella tra l’ucraina Elina Svitolina e la russa Diana Shnaider e tra la canadese Victoria Mboko e la danese Clara Tauson.