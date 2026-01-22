Sinner-Spizzirri si giocherà di notte agli Australian Open? Ipotesi concreta e l’alternanza con Djokovic

Signore e signori, pronti a sincronizzare le sveglie? Sì, perché dopo due sessioni serali consecutive agli Australian Open per Jannik Sinner, lo scenario potrebbe cambiare. Il riferimento è alla programmazione che vede protagonista il numero 2 del mondo, il quale, allo stato attuale, ha disputato i suoi primi due match a Melbourne non prima delle 19:00 locali (le 9:00 del mattino in Italia).

In vista del terzo turno del Major australiano contro l’americano Eliot Spizzirri, le carte potrebbero però essere rimescolate. Non è infatti da escludere che l’altoatesino venga inserito nella sessione diurna australiana, una scelta che si tradurrebbe in un match in piena notte per il pubblico italiano.

Un’ipotesi rafforzata dall’alternanza che potrebbe riguardare Novak Djokovic, impegnato nel prossimo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Il campione serbo, infatti, ha giocato oggi non prima delle 3:30 italiane (13:30 a Melbourne) contro Francesco Maestrelli, in condizioni ben diverse rispetto a quelle serali: sole alto, caldo intenso e un contesto lontano dall’atmosfera notturna della Rod Laver Arena.

È dunque plausibile immaginare Djokovic nuovamente protagonista della sessione serale australiana contro van de Zandschulp, con conseguente inizio nella mattinata italiana di sabato 24 gennaio. Di riflesso, Sinner potrebbe scendere in campo contro Spizzirri sempre sulla Rod Laver Arena, con start fissato all’1:30 o alle 3:30 italiane.

Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali per sapere se, ancora una volta, sarà il tennis a dettare la sveglia.