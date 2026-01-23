Australian Open 2026, Tommy Paul sfiderà Alcaraz negli ottavi. Avanzano Zverev, de Minaur e Bublik, super rimonta di Medvedev

Si è chiuso il sipario sulla giornata dedicata ai match di terzo turno della parte alta del tabellone del singolare maschile agli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park ha continuato il suo cammino autoritario Carlos Alcaraz: lo spagnolo, numero uno del mondo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale superando con un netto 6-2 6-4 6-1 la testa di serie numero 32, Corentin Moutet.

Per Carlitos solo un lieve passaggio a vuoto nel secondo set, subito compensato da un tennis a tratti scintillante. Una vittoria che ha avuto anche un valore simbolico: quella contro il francese è stata infatti la 100ª partita disputata dallo spagnolo nei tornei del Grande Slam. Il bilancio parla di 87 successi e appena 13 sconfitte, un rendimento straordinario che gli consente di eguagliare il primato di un’icona del tennis come Björn Borg, capace di ottenere lo stesso numero di vittorie nei primi 100 incontri Major della carriera.

Sulla strada del funambolo di Murcia ora ci sarà l’americano Tommy Paul. Il numero 20 del ranking mondiale ha beneficiato del ritiro dell’iberico Alejandro Davidovich Fokina (n.14 ATP), costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver perso i primi due parziali con un doppio 6-1. L’incrocio si preannuncia complicato per il californiano, che contro Alcaraz vanta uno storico di due vittorie e cinque sconfitte, quattro delle quali maturate negli ultimi quattro confronti diretti.

Missione compiuta anche per Alex de Minaur e Alexander Zverev. L’australiano, n.6 del mondo, ha superato l’americano Frances Tiafoe (n.34 ATP) per 6-3 6-4 7-5, trovando maggiori difficoltà soprattutto nel terzo set prima di riuscire a chiudere l’incontro. Il nativo di Sydney se la vedrà ora con il talentuoso Alexander Bublik, testa di serie numero 10, vittorioso sull’argentino Tomás Martín Etcheverry per 7-6 (4) 7-6 (5) 6-4.

In quattro set è invece arrivato il successo del numero tre del mondo Alexander Zverev, che ha regolato il britannico Cameron Norrie (n.27 ATP) con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 6-1. Il tedesco affronterà negli ottavi l’argentino Francisco Cerúndolo (n.18 del seeding), capace di eliminare il russo Andrey Rublev (n.15 ATP) con un convincente 6-3 7-6 (4) 6-3.

Spettacolare anche la vittoria di Daniil Medvedev. Il russo, numero 11 del ranking, si è reso protagonista di una rimonta da applausi contro l’ungherese Fábián Marozsán (n.47 del mondo), che si era portato avanti di due set. Il moscovita ha avuto il merito di restare agganciato al match, crescendo alla distanza fino a ribaltare la sfida con il punteggio di 6-7 (4) 4-6 7-5 6-0 6-3.

Per Medvedev si profila ora un’occasione di rivincita: agli ottavi ritroverà Learner Tien, l’americano che lo aveva sconfitto lo scorso anno proprio a Melbourne. Il numero 29 ATP ha confermato il suo ottimo momento superando il portoghese Nuno Borges (n.46 del ranking) con il punteggio di 7-6 (9) 6-4 6-2, centrando un’affermazione solida e convincente.