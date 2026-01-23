Yulia Putintseva fa discutere agli Australian Open: vittoria, fischi e provocazioni al pubblico

Uno dei momenti più discussi della sesta giornata degli Australian Open 2026 è stato senza dubbio lo spettacolo, tra tensione e teatralità, offerto dalla kazaka Yulia Putintseva al termine del suo match contro la turca Zeynep Sönmez.

La 31enne kazaka, numero 94 del mondo, ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale a Melbourne, battendo la qualificata Sonmez con il punteggio di 6‑3, 6‑7(3), 6‑3 in un incontro durato oltre due ore.

Ma il risultato sul campo è finito quasi in secondo piano. Durante e dopo il match, Putintseva è stata rimpallata da un pubblico fortemente schierato con la sua avversaria, con fischi e boati che hanno accompagnato l’intera partita.

Appena chiuso l’incontro, la vincitrice ha reagito con gesti provocatori verso le tribune: ha portato una mano all’orecchio per provocare gli appassionati, dedicato baci verso gli spalti e si è lasciata andare a una breve danza celebrativa sul campo, tra le reazioni contrastanti dei presenti.

“Gli spettatori sono molto appassionati… soprattutto contro di me“, ha detto Putintseva nell’intervista post‑match, con un sorriso e una punta di ironia. Pur riconoscendo l’intensità dell’atmosfera, la tennista ha più volte definito il comportamento di alcuni spettatori “disrespectful (irrispettoso)“, lamentando urla e rumori mirati a distrarla nei momenti chiave del match.

Nel raccontare a cosa si è aggrappata per mantenere la calma, Putintseva ha rivelato un aneddoto curioso: per resistere ai fischi e allo stress, si è ritrovata a cantare una vecchia canzone russa sui conigli, un espediente mentale che l’ha aiutata a non perdere la concentrazione.

Dopo aver stretto la mano all’avversaria e salutato i fan kazaki presenti, la kazaka ha ammesso che la versione di se stessa di un anno fa probabilmente avrebbe reagito ancora più duramente alle provocazioni del pubblico, suggerendo una crescita personale nel gestire la pressione e le critiche.