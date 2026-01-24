Australian Open 2026, Taylor Fritz sfiderà Musetti negli ottavi di finale. Mensik attende Djokovic

Calato il sipario sulla settima giornata degli Australian Open 2026, una giornata che resterà nella storia del tennis italiano. I match di terzo turno della parte bassa del tabellone maschile hanno regalato emozioni forti ai tifosi azzurri e un risultato mai raggiunto prima: tre italiani qualificati agli ottavi di finale.

A firmare l’impresa sono stati Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Nel prossimo turno, a catalizzare l’attenzione sarà il derby tutto tricolore tra Sinner e l’italo-argentino Darderi. Quest’ultimo ha impressionato nella vittoria contro il russo Karen Khachanov, mostrando progressi evidenti e una crescente solidità nei momenti chiave dell’incontro.

Diverso, invece, il discorso per Sinner, sul quale restano alcuni interrogativi legati alla condizione fisica. L’altoatesino ha superato l’americano Eliot Spizzirri in una partita resa complicata da campi non semplici da interpretare, con un passaggio a vuoto che, per qualche istante, ha fatto temere il peggio.

Percorso limpido anche per Lorenzo Musetti, che conquista il suo primo ottavo di finale in carriera a Melbourne. Il carrarino affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del mondo, che ha eliminato Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6 (5), 2-6, 6-4, 6-4. Per lo svizzero, a 41 anni, quello disputato è stato probabilmente l’ultimo ballo sulla terra dei canguri; per Fritz, invece, l’obiettivo è spingersi il più avanti possibile, provando a lasciarsi alle spalle i problemi al ginocchio.

Avanza senza troppe sbavature anche Novak Djokovic, che raggiunge quota 400 punti grazie al successo sull’olandese Botic van de Zandschulp. Il numero 4 del ranking mondiale si è imposto per 6-3, 6-4, 7-6 (4), soffrendo soprattutto nel terzo set ma dimostrando, nei momenti decisivi, maggiore coraggio e lucidità rispetto all’avversario. Agli ottavi lo attende il remake della finale del Masters 1000 di Miami contro il ceco Jakub Mensik (n.17 ATP), vittorioso su Ethan Quinn per 6-2, 7-6 (5), 7-6 (5).

Percorso netto anche per Ben Shelton, che ha superato in tre set il monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 (5). Il numero 7 del mondo affronterà ora il norvegese Casper Ruud, dodicesima testa di serie, capace di imporsi sul croato Marin Cilic per 6-4, 6-4, 3-6, 7-5.