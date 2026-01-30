Altri video
Nelle semifinali maschili dell’Australian Open c’è finalmente tutto quello che era mancato in questa edizione di Melbourne.
Carlos Alcaraz rischia grosso contro Alexander Zverev in un match durissimo, segnato anche dal discusso medical time per crampi richiesto dal fisio.
Novak Djokovic firma l’impresa. Dopo essere stato a lungo surclassato ma non eliminato da Lorenzo Musetti, il serbo si inventa un autentico capolavoro contro il “Dolomiti Kid”: annulla 16 palle break su 18 e vince un match che, numeri alla mano, non avrebbe dovuto vincere.
Analisi e commenti sulle semifinali dell’Australian Open.
