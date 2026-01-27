Alle ore 19:00 torna TennisMania, imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di tennis
Analizzeremo la grande giornata di domani con i quarti di finale della parte bassa del tabellone, che vedranno protagonisti:
Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic
Jannik Sinner vs Ben Shelton
Un focus speciale sui match, sulle chiavi tattiche e sulle aspettative per due sfide che possono cambiare il torneo
Questa volta più spazio a voi: vi aspettiamo in diretta sul canale YouTube di OA Sport con domande, commenti e opinioni.
Sarete voi i protagonisti della puntata… promesso!
