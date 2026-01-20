Altri video
"Dan, 90 anni da numero 1" con Dan Peterson, Valerio Bianchini, Dino Meneghin e Marco Mordente
FOCUS – Matteo Sartori | Velocità, squadra e sacrificio: dentro il canottaggio azzurro
TALENT ZONE – Il Danilo Faso del Tennistavolo: il talento italiano che sfida l'Asia
FOCUS PASSION | ASD Giglio Kart Drive, Racing Off-Road Mantova e Black Lagoon Venezia
Il classe 2002 di Pisa debutta negli Slam con una vittoria autorevole agli Australian Open!
Nel suo primo match Slam supera Atmane rimontando da 2 set a 1 e chiudendo con un doppio 6-1 memorabile.
Numeri impressionanti: 28 ace e un rovescio devastante, soprattutto in risposta.
Al secondo turno lo attende un Novak Djokovic che è piaciuto. A a Melbourne il caldo si fa sentire.
Da segnalare il ritiro di Auger-Aliassime per crampi, mentre cresce l’attesa per la giornata clou del primo turno per l’Italia, con 6 azzurri in campo, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
TennisMania vi aspetta in diretta alle 19:00
sul canale YouTube di OA Sport per commenti, analisi e aggiornamenti live sugli Australian Open!
