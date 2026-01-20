Seguici su
Il classe 2002 di Pisa debutta negli Slam con una vittoria autorevole agli Australian Open!
Nel suo primo match Slam supera Atmane rimontando da 2 set a 1 e chiudendo con un doppio 6-1 memorabile.

Numeri impressionanti: 28 ace e un rovescio devastante, soprattutto in risposta.
Al secondo turno lo attende un Novak Djokovic che è piaciuto. A a Melbourne il caldo si fa sentire.

Da segnalare il ritiro di Auger-Aliassime per crampi, mentre cresce l’attesa per la giornata clou del primo turno per l’Italia, con 6 azzurri in campo, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

