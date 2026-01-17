Altri video
-
Run2U: oltre vittorie e medaglie, storie di vita. Correre e vivere. Lo sport mai ascoltato.
-
FOCUS – Giorgia Tesio | Dieci anni al vertice, dall’oro giovanile al titolo italiano 2025
-
Bike Today | Martin Marcellusi: obiettivi, Giro d’Italia e sogni World Tour
-
Waterpolo preview: Settebello perfetto, prima fase chiusa a punteggio pieno
Per fortuna è arrivato il momento di giocare per davvero
Nella prima puntata di TennisMania dedicata al primo Slam della stagione, non ci limitiamo ad analizzare il sorteggio dell’Australian Open 2026. Proviamo a capire quali sarebbero le partite più interessanti del torneo e quante possibilità ci siano che questi big match si verifichino.
Possibili incroci, sfide da sogno e percorsi ipotetici di Sinner, Alcaraz e gli altri protagonisti: tutto questo in diretta LIVE sul canale YouTube di OA Sport.
Diretta alle 10:15
Iscriviti al canale e attiva la per non perdere TennisMania e tutti gli approfondimenti sul tennis internazionale.
Scrivici nei commenti quali match aspetti di più all’Australian Open!
#AustralianOpen #TennisMania
#Tennis #OASport #Slam #Sinner #Alcaraz