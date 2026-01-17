Per fortuna è arrivato il momento di giocare per davvero

Nella prima puntata di TennisMania dedicata al primo Slam della stagione, non ci limitiamo ad analizzare il sorteggio dell’Australian Open 2026. Proviamo a capire quali sarebbero le partite più interessanti del torneo e quante possibilità ci siano che questi big match si verifichino.

Possibili incroci, sfide da sogno e percorsi ipotetici di Sinner, Alcaraz e gli altri protagonisti: tutto questo in diretta LIVE sul canale YouTube di OA Sport.

Diretta alle 10:15

Iscriviti al canale e attiva la per non perdere TennisMania e tutti gli approfondimenti sul tennis internazionale.

Scrivici nei commenti quali match aspetti di più all’Australian Open!

#AustralianOpen #TennisMania

#Tennis #OASport #Slam #Sinner #Alcaraz