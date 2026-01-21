Australian Open 2026, Moutet prossimo sfidante di Alcaraz. Avanzano Zverev, de Minaur, Bublik e Medvedev

Si è chiuso il secondo turno della parte alta del tabellone degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park poche sorprese e pronostici ampiamente rispettati. Alla Rod Laver Arena, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha superato in tre set il tedesco Yannick Hanfmann (n.102 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-2. Dopo un primo parziale tutt’altro che scintillante, lo spagnolo ha alzato progressivamente il livello, scavando il solco con il suo consueto repertorio di colpi. Per il tedesco, anche condizionato da un problema fisico nella fase centrale del match, non c’è stato scampo.

Prosegue così il cammino dell’iberico, che al prossimo turno se la vedrà con l’estroso Corentin Moutet. Il francese, numero 37 del ranking, ha beneficiato del ritiro dell’americano Michael Zheng (n.174 ATP) quando il punteggio era di 3-6 6-1 6-3 in favore del transalpino. Un nuovo forfait, dunque, in uno Slam che continua a mietere vittime illustri e non.

Nello stesso quarto di tabellone, missione compiuta anche per Alexander Bublik. Il kazako, testa di serie numero 10, ha domato l’ungherese Márton Fucsovics in tre set, 7-5 6-4 7-5, dopo 2 ore e 14 minuti di gioco. Al terzo turno affronterà l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n.62 ATP), vittorioso sul britannico Arthur Fery (n.186 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 6-1 6-3.

Nel medesimo ottavo di Alcaraz avanzano anche Alejandro Davidovich Fokina e Tommy Paul, protagonisti di una sfida tutta da seguire al terzo turno. L’americano, numero 19 del ranking, ha regolato l’argentino Thiago Agustín Tirante (n.103 ATP) con un netto 6-3 6-4 6-2. Decisamente più combattuto il successo di Davidovich Fokina (n.14 ATP), costretto al quinto set per piegare la resistenza dello statunitense Reilly Opelka (n.63 ATP): 6-3 7-6 (3) 5-7 4-6 6-4 il verdetto finale.

Nello spicchio di tabellone citato è arrivata in quattro set anche la vittoria di Alex de Minaur. Il numero 6 del mondo, spinto dal pubblico di casa, ha rimontato il serbo Hamad Medjedovic dopo aver perso il primo parziale, imponendosi per 6-7 (5) 6-2 6-2 6-1. Sul cammino del nativo di Sydney ci sarà Frances Tiafoe (n.34 ATP), che ha avuto la meglio sull’argentino Francisco Comesaña (n.68 del ranking) per 6-4 6-3 4-6 6-2.

Spostandosi nel secondo quadrante del tabellone, Alexander Zverev, numero 3 del mondo, ha rispettato il pronostico superando in quattro set il francese Alexandre Müller (n.52 ATP) con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 6-4. Il tedesco affronterà al terzo turno il mancino britannico Cameron Norrie, numero 27 del ranking, vincitore sullo statunitense Emilio Nava (n.89 ATP) per 6-1 7-6 (3) 4-6 7-6 (5).

Obiettivo centrato anche per i russi Daniil Medvedev (n.12 del ranking) e Andrey Rublev (n.15 ATP). Il primo ha rimontato il francese Quentin Halys dopo un tie-break iniziale combattutissimo, imponendosi per 6-7 (9) 6-3 6-4 6-2; il secondo ha avuto la meglio sul portoghese Jaime Faria con lo score di 6-4 6-3 4-6 7-5. Al terzo turno, Medvedev sfiderà l’ungherese Fábián Marozsán, mentre Rublev incrocerà l’argentino Francisco Cerúndolo. Avanzano infine anche l’americano Learner Tien e il portoghese Nuno Borges.