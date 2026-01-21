Puppo: “Ferrero non voleva che Alcaraz prendesse, partisse e si dimenticasse di essere un tennista”

Si entra nel vivo degli Australian Open 2026 con il primo turno che si è completato con i match di oggi. Tra questi, ovviamente, il più atteso era quello che vedeva l’esordio di Jannik Sinner che si è sbarazzato di Hugo Gaston con il punteggio di 6-2 6-1, prima che il francese decidesse di ritirarsi per problemi fisici. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, conduttore del programma e giornalista di Eurosport parte da una questione molto importante per questi primi match: “Non possiamo non parlare di quanto avvenuto in questi primi tre giorni, ovvero una quantità di ritiri che penso non si sia mai verificata in passato. Avevamo lasciato i tornei dell’anno scorso con un trend ben preciso e mi sembra che anche qui si riparta con lo stesso tenore, con addirittura diversi malori in campo. Non per altro i due italiani principali sono passati per ritiro, anche se non ho capito perché si sia ritirato Gaston contro Sinner. Il francese forse si è fatto male ad un braccio dopo un tuffo per recuperare un colpo. Mi sembrava si toccasse l’addome”.

L’altoatesino ha chiuso la pratica in maniera rapida sulla Rod Laver Arena: “Sinner ha vissuto un inizio strano con tre palle break annullate, due con un ace da sinistra. Si può dire che il match si sia concluso già lì. Gaston provava ad aggredire la risposta, diciamo che cercava di togliere il tempo a Jannik, ma era di un’altra cilindrata. Come avrebbe detto Rino Tommasi, si trattava di una partita tra due categorie di peso diverso”.

Nel tabellone maschile gli spunti non sono mancati: “Lorenzo Musetti ha vinto contro il belga Collignon, a sua volta ritirato nel quarto set, dopo un inizio complicato. Il toscano deve crescere. Sonego ha vinto bene, mentre bene Darderi contro Garin. Peccato per Nardi contro Wu”.

Si passa, poi, al capitolo Fonseca: “Una sconfitta del tutto inaspettata contro Spizzirri. Sicuramente il brasiliano non si è presentato nella forma migliore. Penso che se non fosse stato uno Slam avrebbe rinunciato a prendere parte al torneo. Nella conferenza stampa post-match ha detto che non si è potuto allenare per due settimane e mi sembra che si sia visto”.

Ultima battuta sul torneo femminile: “Sicuramente ha rubato l’occhio Osaka che è entrata in campo in quella maniera, sono rimasto scioccato. Non capivo cosa stesse succedendo, poi ho capito che era lei. Si è vestita con un abito ispirato ad una medusa, dato che piace alla figlia. La partita, però, è stata bella per merito dell’avversaria. Non pensavo che la croata Ruzic potesse giocare così bene. Osaka ha commesso tanti errori, non so quanto potrà andare avanti”.

Si chiude con una previsione su Ferrero, che da poco non è più allenatore di Alcaraz: “Non so cosa farà. Sicuramente è un allenatore di valore ed esperto. Il motivo della rottura? Si parla di questioni economiche ma, soprattutto, penso che Ferrero non volesse che Carlos facesse la vita che fa, ovvero prendere, partire e dimenticarsi di essere un tennista”.

