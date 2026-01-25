Australian Open 2026, Iva Jovic affronterà Sabalenka nei quarti di finale. Avanzano Gauff e Svitolina

Definiti gli accoppiamenti della parte alta dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park prosegue la marcia trionfale di Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha superato la giovane canadese Victoria Mboko (n.16 WTA) con il punteggio di 6-1 7-6 (1), rafforzando ulteriormente la propria candidatura al titolo nella terra dei canguri.

Sulla sua strada ci sarà ora un’altra giocatrice dal potenziale elevatissimo: la statunitense Iva Jovic. L’americana si è imposta al terzo turno contro l’azzurra Jasmine Paolini ed è apparsa in grande ascesa dopo il netto successo sulla kazaka Yulia Putintseva (n.94 del mondo). Una vera e propria mattanza quella firmata da Jovic (n.29 del seeding), testimoniata dal perentorio 6-0 6-1. Sarà interessante osservare come la giovane Iva affronterà la numero uno del ranking, alla luce del tennis brillante di cui è dotata.

Missione compiuta anche per Coco Gauff. La numero tre del mondo ha avuto la meglio sul tennis elegante e tecnico della ceca Karolina Muchova (n.19 del ranking). La statunitense ha fatto valere la sua straordinaria capacità di copertura del campo, elemento decisivo in una sfida in cui l’aspetto fisico ha rappresentato il vero discrimine. Gauff ha chiuso l’incontro con lo score di 6-1 3-6 6-3. Nei quarti di finale, la numero tre del seeding affronterà l’ucraina Elina Svitolina (n.12 del mondo), vittoriosa sulla russa Mirra Andreeva (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-4.