Australian Open 2026, il tabellone di Matteo Berrettini: peggio di così non poteva andare

Ripartire di slancio per iniziare il nuovo anno sull’onda lunga generata dall’entusiasmante trionfo in Coppa Davis di Bologna. Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open non ha però sorriso a Matteo Berrettini che, al primo turno, affronterà Alex de Minaur.

L’azzurro, inserito nella parte alta del tabellone, inizia da un ostacolo certamente molto difficile, incontro nel quale non parte favorito in sede di pronostico. Il miglior Berrettini ha però tutte le carte in regola per potersi esaltare, provare a mettere in difficoltà il quotato rivale e cercare l’impresa.

L’eventuale successo aprirebbe poi la strada al secondo turno contro il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e il talentuoso giocatore serbo Hamad Medjedovic. Nei sedicesimi di finale la testa di serie di riferimento è lo statunitense Frances Tiafoe, numero 29 del seeding, che potrebbe però incontrare qualche difficoltà nei trentaduesimi contro Francisco Comesana.

L’avversario del possibile ottavo di finale uscirà da un settore di tabellone presieduto dal kazako Alexander Bublik, recente vincitore del torneo di Hong Kong che lo ha proiettato nella Top 10 ATP, e da Flavio Cobolli. Il numero venti del seeding vuole partire bene per confermare i progressi dello scorso anno.

I quarti di finale riserverebbero l’incrocio con il primo spicchio di tabellone. A presiederlo ovviamente il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo punta alla vittoria del titolo per interrompere l’egemonia di Sinner sui campi australiani e consolidare il proprio primato in classifica. Le altre teste di serie in quel settore sono lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 14, l’americano Tommy Paul, numero 19, e il francese Corentin Moutet, numero 32.

Nell’ipotetica semifinale Berrettini andrebbe ad incrociare il vincente di un quarto di tabellone presieduto dal numero tre Alexander Zverev, il tedesco è atteso dall’impegnativo debutto con Diallo, e dal canadese Felix Auger-Aliassime, semifinalista nella recente edizione delle ATP Finals e numero sette del seeding.

L’ultimo atto, per il romano, potrebbe avere il gusto del derby. La parte bassa del tabellone è infatti presieduta da Jannik Sinner, seconda testa di serie e vincitore delle ultime due edizioni, e dal serbo Novak Djokovic, numero quattro del tabellone.

TABELLONE AUSTRALIAN OPEN 2026 MATTEO BERRETTINI

1° turno – Alex de Minaur

2° turno – Mariano Navone/Hamad Medejedovic

3° turno – Frances Tiafoe/Qualificato/Patrick Kypson/Francisco Comesana

Ottavi di finale – Alexander Bublik/Flavio Cobolli (i più probabili)

Quarto di finale – Carlos Alcaraz/Alejandro Davidovich Fokina (i più probabili)

Semifinale – Alexander Zverev/Felix Auger-Aliassime (i più probabili)

Finale – Jannik Sinner/Novak Djokovic (i più probabili)