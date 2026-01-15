Australian Open 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio ostico, 3° turno spartiacque

Comincerà con Raphael Collignon il cammino di Lorenzo Musetti nel tabellone principale degli Australian Open 2026. Sarà dunque il belga il primo avversario del tennista toscano, testa di serie numero cinque in questo primo Slam dell’anno e sarà un esordio dove servirà attenzione, visto che Collignon è un giocatore imprevedibile ed è capace di esaltarsi in certi contesti, soprattutto quando è chiamato alla grande impresa, come già successo più volte in Coppa Davis, ma anche all’ultimo US Open dove ha raggiunto il terzo turno dopo aver battuto Casper Ruud in una clamorosa battaglia al quinto set.

Non è un inizio semplice quello di Musetti, perchè al secondo c’è un ipotetico derby azzurro contro Lorenzo Sonego, che ha pescato lo spagnolo Carlos Taberner. Il piemontese difende i quarti di finale sui campi di Melbourne dopo una cavalcata straordinaria l’anno passato ed è un avversario decisamente ostico e anche lui sa esaltarsi nella battaglia. Musetti deve veramente stare molto attento.

Al terzo turno la testa di serie che ha beccato Musetti è Stefanos Tsitsipas (31), ma il greco è in una profondissima crisi ed è dunque probabile che a questa sfida possano arrivare o il bulgaro Grigor Dimitrov o il ceco Tomas Machac, che daranno vita ad uno dei primi turni più belli ed interessanti di tutto il torneo.

Musetti non ha mai raggiunto la seconda settimana a Melbourne e quest’anno è l’obiettivo minimo per il toscano, anche se come visto gli ostacoli ci sono e possono essere pericolosi da superare. Nell’ipotetico ottavo di finale, però, Musetti potrebbe trovarsi di fronte o l’americano Taylor Fritz o il ceco Jiri Lehecka, che nel loro spicchio di tabellone sono decisamente i favoriti.

Sognando ancora di più e dunque ai quarti ecco che potrebbe esserci una meravigliosa sfida con Novak Djokovic o magari con un outsider di lusso come il ceco Jakub Mensik o magari due dei giocatori più in forma del momento, il polacco Hubert Hurkacz e il belga Zizou Bergs, che anche loro daranno vita ad un primo turno veramente infuocato.

Il desiderio, però, più grande per il tennis italiano è quello di vivere una semifinale tra Musetti e Jannik Sinner. Un sogno davvero complicato da realizzare, visto che il toscano non ha la stessa sicurezza del connazionale di arrivare fino a questo punto del torneo. Sognare, però, non costa nulla e per Musetti potrebbe anche essere la rivincita dell’ultima sfida giocata agli US Open.

TABELLONE LORENZO MUSETTI AUSTRALIAN OPEN 2026

Primo turno – Collignon

Secondo turno – Sonego / Taberner

Terzo turno – Tsitsipas (31) / Dimitrov / Machac

Ottavi di finale – Fritz (9) / Lehecka (17)

Quarti di finale – Djokovic (4) / Mensik (16) / Hurkacz / Bergs

Semifinale – Sinner (2) / Shelton (8)

Finale – Alcaraz (1) / Zverev (3)