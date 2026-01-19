Australian Open 2026: Djokovic senza problemi, avrà Maestrelli. Poche sorprese a Melbourne

Si va chiudendo la seconda giornata degli Australian Open 2026 in campo maschile. Poche le sorprese, anche se quella più importante, l’eliminazione di Felix Auger-Aliassime, è determinata più da problemi di crampi del canadese che dalla comunque molto alta qualità di gioco di Nuno Borges (e, del resto, già di suo il portoghese poteva essere tra i peggiori clienti possibili).

Una giornata, questa, di buon valore anche in casa Italia: se alle sconfitte di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci si poteva pensare senza che fossero pietre dello scandalo visto il valore degli avversari (il russo Andrey Rublev e il canadese Casper Ruud), è molto bello vedere Francesco Maestrelli non disunirsi dopo il terzo set, battere il francese Terence Atmane, al quale va comunque riconosciuto il fatto di aver avuto un calo netto di energie all’avvicinarsi delle tre ore, e regalarsi così Novak Djokovic.

Un Djokovic che di problemi ne vive non molti contro lo spagnolo Pedro Martinez, davvero troppo inconsistente per poter pensare di impensierire il 10 volte campione qui. Il tutto mentre nel suo lato di tabellone esce dal torneo Brandon Nakashima: l’americano cede nel confronto non facile con l’olandese Botic van de Zandschulp in quattro set. A cadere è anche un’altra testa di serie, ma in modo decisamente fragoroso: il qualificato francese Arthur Géa sorprende, e in tre soli set, il numero 17 del tabellone, il ceco Jiri Lehecka. L’avvantaggiato del caso può essere Stan Wawrinka: lo svizzero, all’ultima volta a Melbourne in carriera, batte il serbo Laslo Djere, non un fulmine in tutti i sensi lontano dal rosso, torna a vincere da queste parti per la prima volta dopo 5 anni.

Saluta anche il francese Arthur Rinderknech, eliminato dall’ungherese Fabian Marozsan nella zona di tabellone di Daniil Medvedev; per il russo primo successo in uno dei quattro tornei maggiori dopo 370 giorni. A farne le spese l’olandese Jesper de Jong. La palma del risultato più netto di giornata resta però di Marin Cilic: 6-0 6-0 7-6(3) sul tedesco Daniel Altmaier. Si tratta della 29a volta di un doppio 6-0 come inizio di match di uno Slam; per 5 volte questo si è trasformato in un triplo 6-0. La notte si chiude con una di quelle battaglie che molto piace al pubblico di casa, in cui, però, l’ultima parola è quella di chi sta dall’altra parte della barricata: il francese Alexandre Muller, bravissimo nel super tie-break contro Alexei Popyrin.

RISULTATI TABELLONE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI

Paul (USA) [19]-Kovacevic (USA) 6-4 6-3 6-3

Tirante (ARG)-Vukic (AUS) 7-5 6-2 6-2

Opelka (USA)-Budkov Kjaer (NOR) [Q] 6-4 6-3 6-4

Davidovich Fokina (ESP) [14]-Misolic (AUT) 6-2 6-3 6-3

Medjedovic (SRB)-Navone (ARG) 6-2 6-7(3) 6-4 6-2

de Minaur (AUS) [6]-McDonald (USA) [LL] 6-2 6-2 6-3

Muller (FRA)-Popyrin (AUS) 2-6 6-3 3-6 7-6(5) 7-6(4)

Rublev [13]-Arnaldi (ITA) 6-4 6-2 6-3

Medvedev [11]-de Jong (NED) 7-5 6-2 7-6(2)

Halys (FRA)-Tabilo (CHI) 6-2 6-2 7-6(2)

Majchrzak (POL)-Fearnley (GBR) 7-6(2) 7-5 3-6 7-6(3)

Marozsan (HUN)-Rinderknech (FRA) [24] 6-3 6-4 6-7(2) 6-4

Tien (USA) [25]-Giron (USA) 7-6(2) 4-6 3-6 7-6(3) 6-2

Shevchenko (KAZ)-E. Ymer (SWE) [Q] 3-6 7-5 6-4 6-1

Thompson (AUS) [WC]-J. M. Cerundolo (ARG) 6-7(3) 7-5 6-1 6-1

Borges (POR)-Auger-Aliassime (CAN) [7] 3-6 6-4 6-4 rit.

Gea (FRA) [Q]-Lehecka (CZE) [17] 7-5 7-6(1) 7-5

Wawrinka (SUI) [WC]-Djere (SRB) 5-7 6-3 6-4 7-6(4)

van de Zandschulp (NED)-Nakashima (USA) [27] 6-3 4-6 7-6(1) 7-6(3)

Shang (CHN)-Bautista Agut (ESP) 6-4 6-7(2) 6-4 6-0

Maestrelli (ITA) [Q]-Atmane (FRA) 6-4 3-6 6-7(4) 6-1 6-1

Djokovic (SRB) [4]-Martinez (ESP) 6-3 6-2 6-2

Hijikata (AUS) [WC]-Mannarino (FRA) 6-3 6-3 6-1

Vacherot (MON) [30]-Damm (USA) [Q] 6-4 6-4 6-4

Shapovalov (CAN) [21]-Bu (CHN) [WC] 6-3 7-6(3) 6-1

Cilic (CRO)-Altmaier (GER) 6-0 6-0 7-6(3)

Munar (ESP)-Svrcina (CZE) 3-6 6-2 6-7(5) 7-5 6-3

Ruud (NOR) [12]-Bellucci (ITA) 6-1 6-2 6-4