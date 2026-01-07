ATP Hong Kong 2026, Rublev e Borges ai quarti di finale. Musetti conosce il suo prossimo avversario

Si è conclusa la giornata con i quattro incontri odierni, validi per gli ottavi di finale della parte alta del tabellone principale dell’ATP250 di Hong Kong. Sul cemento outdoor asiatico, Lorenzo Musetti ha avviato la sua avventura con successo, imponendosi in rimonta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.57 del ranking) con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-4. Una partita in cui il toscano ha faticato a trovare il ritmo, emergendo solo nel corso del match.

Il n.7 del mondo affronterà nei quarti il tennista di casa, Chak Lam Coleman Wong (n.150 ATP), che ha ottenuto una sorprendente vittoria contro il canadese Gabriel Diallo (n.40 del ranking) con il punteggio di 1-6 7-5 7-5. Musetti dovrà interpretare questo incontro con la massima concentrazione per evitare rischi inattesi, considerando che l’avversario non avrà nulla da perdere.

L’affermazione di Andrey Rublev contro il cinese Yibing Wu (n.179 del ranking) si è rivelata più complicata del previsto. Il n.3 del seeding ha dovuto affrontare un avvio lento, di cui Wu ha saputo approfittare. Tuttavia, il moscovita ha ripreso il controllo a partire dal secondo set, chiudendo l’incontro con il punteggio di 3-6 6-2 6-1.

Sulla strada di Rublev si troverà il portoghese Nuno Borges. Il lusitano (n.45 del mondo) ha sconfitto in due set, con il punteggio di 7-5 6-3, il croato Marin Cilic (n.70 ATP). Si preannuncia un incrocio interessante, in cui Rublev è considerato favorito, ma dovrà prestare attenzione al tennis completo di Borges.