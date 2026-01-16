ATP Adelaide 2026: Machac e Humbert in finale, colpi su Paul e Davidovich Fokina

Saranno Tomas Machac e Ugo Humbert a giocarsi la finale dell’ATP 250 di Adelaide. Per il ceco e il transalpino due lotte, più per il secondo che per il primo, ma alla fine dei conti si troveranno di fronte per la seconda volta in carriera dopo la semifinale di Tokyo 2024 vinta dal francese.

Nella prima semifinale la soddisfazione è tutta di Machac, e in rimonta, perché Tommy Paul il primo set lo vince e anche in modo netto. Dopo aver egli stesso annullato quattro palle break nel quarto game, è lui a infilare un parziale di cinque giochi consecutivi che lo manda avanti. Il giocatore ceco, però, non si scompone, va sul 3-1 nel secondo parziale e non concede chance fin quasi alla fine, quando Paul un’opportunità di rientrare sul 5-4 ce l’ha, ma non la sfrutta. Fuga immediata anche nel terzo set per Machac: un break all’inizio, uno alla fine e finale prenotata. Con la bellezza di un ultimo punto in formato dritto incrociato in corsa strettissimo che finirà nella top 10 dei migliori match point del 2026. Risultato: 2-6 6-3 6-3.

Notevole il livello di lotta nella seconda semifinale, quella in cui Humbert si trova davanti lo spagnolo e numero 1 del seeding Alejandro Davidovich Fokina. Ed è il francese a partire col piede sull’acceleratore: una palla break già nel secondo game, poi break vero e proprio sul 3-2 e infine 6-3 senza troppe discussioni. Di accesi diverbi tennistici non ce ne sono poi troppi nel secondo parziale, ma proprio mentre il tie-break pare inevitabile arriva la zampata di Davidovich Fokina: servizio strappato e 7-5 in un colpo solo. Il terzo set sembra una fotocopia del secondo: nessun break, un solo game ai vantaggi, nessuna palla break e, alla fine, è il tie-break a risolvere la questione. Ed è Humbert a tenersi il controllo della situazione su tutta la linea, fino al 6-3 5-7 7-6(4) finale.

Curiosamente, tra i due giocatori c’è in palio la stessa posizione nel ranking ATP, la numero 24. Cambia ovviamente la posizione in cui ci si troverà in caso di sconfitta: Machac, alla sua terza finale ATP, sarebbe destinato al numero 31, mentre Humbert, all’undicesima della sua carriera, si manterrebbe al numero 33.