Atletica, incomincia la stagione indoor! Tanti italiani al debutto nel weekend, ci sono Valensin e Succo

La stagione indoor incomincia a tutti gli effetti dopo le festività natalizie: il weekend alle porte (10-11 gennaio) prevede una serie di eventi in sala, che serviranno ad accendere i motori per l’intenso bimestre che ci attende al coperto. Nel fine settimana sono previsti meeting di atletica in ben quindici sedi italiane, con diversi azzurri di interesse nazionale che si metteranno immediatamente in gioco in una stagione che culminerà con i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo.

A Padova, nella giornata di domenica, saranno impegnati Elisa Molinarolo (salto con l’asta) e Diego Pettorossi (200 metri). Sveva Gerevini sarà invece attesa da una tripla gara ad Ancona: appuntamento sabato con 60 ostacoli, salto in alto e getto del perso per la primatista italiana di eptathlon. Elisa Valensin ha invece scelto Modena per il proprio debutto, in programma domenica sui 60 metri, distanza in cui saranno impegnati anche Junior Tardioli (ad Ancona) e Gaya Bertello (a Bra, in provincia di Cuneo).

Attenzione alla talentuosa allieva Alessia Succo, che ripartirà proprio da Bra sui 60 ostacoli. Le altre sedi interessate saranno Parma, Napoli, Bergamo, Saronno (in provincia di Varese), Udine, Rieti, Palermo, Assemini (in provincia di Cagliari), Fossano (in provincia di Cuneo), Venturina Termi (in provincia di Livorno).