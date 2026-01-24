Myriam Sylla si ferma: altro stop in Turchia, due settimane senza giocare. Le voci sul ginocchio

Myriam Sylla non è scesa in campo all’Hasan Dogan in occasione della 18ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice non ha contribuito al successo del suo Galatasaray Istanbul contro il poco quotato Bahcelievler Bld., regolato a domicilio per 3-0 (25-17; 25-18; 25-21) in 72 minuti di gioco. A guidare la formazione di coach Massimo Barbolini, reduce dalla pesante battuta d’arresto contro il VakifBank Istanbul, ci hanno pensato Alexia Ioana Carutasu (24 punti) e Wang Yuanyuan (10), da annotare anche le sette marcature di Ilkin Aydin.

L’attaccante italiana non disputa un incontro ufficiale dallo scorso 10 gennaio, quando mise a segno 15 punti con il 48% in attacco e il 50% in ricezione in occasione della vittoria delle giallorosse per 3-1 contro il Kuzeyboru in campionato. A seguire la Campionessa Olimpica e del mondo ha saltato il ritorno dei quarti di finale della CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza) contro il Roeselare e i due incontri di Sultanlar Ligi contro l’Ilbank e il VakifBank, prima dell’assenza odierna.

Dalla Turchia giungono voci riguardo un problema al ginocchio, lo stesso che anche nelle passate stagioni la costrinse ad alcuni stop. Per il momento il Galatasaray non ha comunicato nulla di ufficiale, ma l’assenza di Myriam Sylla non sta più passando inosservata. L’auspicio è che possa ritrovare la miglior condizione fisica ed essere protagonista nella seconda parte di questa stagione.