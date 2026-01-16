Alberto Tomba: “La cerimonia di Torino 2006 come una vittoria. Bloccai il traffico a Campiglio e spostarono la gara”

Il leggendario Alberto Tomba è stato l’ospite dell’ultima puntata di Salotto Bianco, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il fuoriclasse bolognese che, come ben sappiamo, ha scritto pagine uniche dello sci alpino italiano, vincendo una Coppa del Mondo (assieme a 50 gare), 3 ori olimpici (con altri 2 argenti) e due ori mondiali, rimane sempre un punto di riferimento quando si parla di sport invernali.

Nel corso della puntata di Salotto Bianco, il nostro portacolori ha iniziato l’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina che sono sempre più vicini all’orizzonte. Alberto Tomba ha ricordato anche quanto avvenuto nella Cerimonia di inaugurazione di Torino 2006, dove fu grande protagonista. “Manca ormai meno di un mese a quel 6 febbraio – esordisce – Il tempo passa sempre più veloce ed ormai ci siamo, l’attesa si sta per concludere. La Cerimonia di Torino 2006? Me la ricordo benissimo. Ho ancora nella mente quell’ingresso allo stadio con la fiaccola”.

“Aspettammo 10 ore prima di prendere parte a quello spettacolo – rivela il nativo di bologna – Una attesa ripagata da quel momento. Quando sono entrato allo stadio ho sentito un boato incredibile del pubblico. Io, ovviamente, non potevo che essere commosso ed emozionato. Era stata una sorta di quinta Olimpiade per me. Una vittoria vera e propria. Dopodiché passai la fiaccola alla staffetta del fondo oro a Lillehammer”.

Il vincitore della Coppa del Mondo 1995 torna poi con la memoria a quando sciava e, senza mezzi termini, aveva calamitato l’attenzione di tutta Italia: “Bei tempi, senza dubbio. Sono a Madonna di Campiglio e sono passati 30 anni dalla mia terza vittoria sulla 3-Tre. Mi torna in mente anche la vittoria del 1988 con un pubblico di 40.000 spettatori che avevano riempito completamente la pista in quella domenica. Da quel momento in avanti decisero di spostare la gara di Madonna di Campiglio in un giorno feriale perché altrimenti tutte le strade di tutte le vallate attorno erano bloccate dal traffico”.

