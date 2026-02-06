Tomba, Compagnoni e Goggia: gli ultimi tedofori, un tris di stelle per accendere i bracieri di Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono ufficialmente aperte, la Cerimonia d’Apertura che ci ha tenuto compagnia questa sera si è conclusa con la consueta accensione del braciere. Anzi, dei bracieri: per la prima volta nella storia dei Giochi, infatti, saranno ben due i fuochi che rimarranno accessi per l’intera durata dell’evento, che si concluderà domenica 22 febbraio. Uno presso l’Arco della Pace a Milano, l’altro nella piazza di Cortina d’Ampezzo.

I primi a portare la fiamma sono stati due grandi ex calciatori, che hanno fatto la storia allo Stadio San Siro con le maglie di Milan e Inter, ovvero Beppe Bergomi e Franco Baresi, che hanno sfilato mentre Andrea Bocelli intonava il Nessun Dorma. La fiaccola è stata passata ad Anna Danesi, Paola Egonu e Carlotta Cambi, Campionesse del Mondo di volley, protagoniste poi di una staffetta con altri iridati della pallavolo, ovvero Simone Giannelli, Luca Porro e Simone Anzani.

La torcia è uscita dallo Stadio San Siro e si è diretta verso l’Arco della Pace, dove i protagonisti sono state grandi stelle delle discipline invernali: prima Gerda Weissensteiner e Manuela Di Centa, poi Enrico Fabris, che è giunto fin sotto al braciere e ha passato la fiaccola ad Alberto Tomba e Deborah Compagni. Due mostri sacri dello sci alpino hanno preso insieme la torcia, meritandosi lo status di ultimi tedofori e accendendo il braciere.

In contemporanea si è acceso il braciere a Cortina d’Ampezzo, dove l’onore è spettato a Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018 e annunciata protagonista anche a Milano Cortina 2026, la quale aveva ricevuto il sacro fuoco dalle mani di Gustav Thoeni, altro mito dello sci alpino.