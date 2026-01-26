Quella che doveva essere una partenza epica nel cuore dell’Africa rischia di trasformarsi in una sfida contro il meteo più estremo. La 17ª edizione dell’Africa Eco Race è bloccata a Tangeri, alle prese con piogge torrenziali, freddo pungente e vento oltre i 100 km/h, condizioni del tutto impreviste per un rally che richiama l’immaginario del deserto e delle dune.

Il nord del Marocco è colpito da una vera e propria tempesta artica, con immagini che ricordano più il Rally di Montecarlo che una competizione africana. Le autorità marocchine stanno intervenendo con ruspe, trattori e sabbia per limitare i danni, ma la situazione resta critica per la carovana composta da oltre 140 equipaggi.

Il nodo principale riguarda la prima speciale dell’edizione 2026, attualmente ricoperta da oltre 80 centimetri di neve, così come il trasferimento previsto per piloti e assistenze. Si cercano strade alternative verso sud, con l’obiettivo di raggiungere il primo bivacco di Bousaid, distante circa 1000 chilometri, ma senza al momento alcun tratto cronometrato praticabile.

Spostare l’intera carovana è una sfida enorme, logistica e morale: è davvero possibile far viaggiare oltre 100 moto in queste condizioni? E come garantire un principio di uguaglianza tra piloti, vetture e assistenze se si decidesse di caricare i mezzi sui camion? Ogni soluzione apre nuovi problemi.

Nel frattempo, le verifiche tecniche sono ormai in fase di chiusura. I grandi team ufficiali – Yamaha, Aprilia e Honda – hanno già completato le procedure, così come le principali squadre internazionali. I piloti italiani attendono ora notizie sulla cerimonia di partenza, prevista per oggi alle 14 con la parata nel centro di Tangeri, ma fortemente in dubbio a causa del maltempo incessante.

Le immagini arrivate dalle vetture apripista parlano chiaro: neve altissima, strade impraticabili e vento che spinge ghiaccio e acqua contro i parabrezza. Uno scenario più vicino a un’Olimpiade invernale che a un rally africano.

Una decisione definitiva dovrà arrivare entro il tardo pomeriggio. Non è escluso che una parte della carovana possa muoversi già oggi, ma l’Africa Eco Race 2026 è ancora ferma, sospesa tra sicurezza, logistica e spirito d’avventura.

