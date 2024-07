LIVE Arnaldi-Koepfer, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: sfida con il tedesco sul campo 6

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Arnaldi e Dominik Koepfer, valido per il secondo turno del torneo olimpico! Sul campo 6 l’azzurro proverà a coltivare ancora il suo sogno di medaglia, che appare sicuramente difficile, ma almeno non impossibile: in una competizione del genere, non è mai vietato avere delle ambizioni, seppur piccole.

Matteo ha avuto un vero e proprio battesimo del fuoco contro Arthur Fils. Avanti al transalpino e al pubblico di casa, l’azzurro è riuscito a venire a capo del suo avversario con un solido 6-4 7-6, dando una bella dimostrazione di tigna e carattere.

Contro di lui un giocatore che non avrà nulla da perdere. Il tedesco è riuscito ad avere la meglio dalla sfida contro Milos Raonic, protrattasi al terzo e risolta soltanto in tre tiebreak. La fatica però potrebbe farsi sentire per il numero 63 al mondo, rimasto in campo per quasi due ore e mezza. Non ci sono incroci in carriera tra l’azzurro ed il teutonico.

Il match tra Arnaldi e Koepfer sarà il terzo in programma sul campo 6 dalle ore 12.00, in precedenza le sfide femminili tra Donna Vekic e Bianca Andreescu e quello tra Emma Navarro e Viktoriya Tomova. Seguiremo la partita con la nostra DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno uno scambio: BUON DIVERTIMENTO!