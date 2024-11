Germania-Canada oggi, Coppa Davis 2024: orari, convocati, dove vederla in tv e streaming

Il secondo quarto di finale della Coppa Davis 2024, nel suo attuale format, tra Germania e Canada sarà forse non in tono minore, però in qualche modo sentirà della mancanza di due principali protagonisti, Alexander Zverev, che detesta questa Davis, e Felix Auger-Aliassime, che semplicemente non c’è.

Il team nordamericano può indubbiamente puntare su due fattori: la recente forma di Denis Shapovalov e la chance di pescare dal cilindro l’arma Milos Raonic, uno che sulla partita secca può ancora far malissimo soprattutto col servizio. Chiaramente la Germania avrà bisogno di uno dei due punti in singolare, perché a quel punto Krawietz e Puetz, recenti grandissimi protagonisti alle ATP Finals, darebbero una spinta importante al team tedesco.

Il confronto tra Germania e Canada partirà alle ore 12:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su RaiSport e, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX.

CALENDARIO GERMANIA-CANADA, COPPA DAVIS 2024

Mercoledì 20 novembre

Germania-Canada

Ore 12:00 Primo singolare – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

A seguire secondo singolare – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

A seguire doppio – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

I CONVOCATI

GERMANIA: Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz. Capitano non giocatore: Michael Kohlmann

CANADA: Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Milos Raonic, Vasek Pospisil. Capitano non giocatore: Frank Dancevic