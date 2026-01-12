Quando il sorteggio degli Australian Open 2026? Orario, teste di serie, tv, streaming

Non appena sarà ufficializzato, il ranking ATP di oggi, lunedì 12 gennaio, definirà, salvo ulteriori forfait dell’ultim’ora, le 32 teste di serie del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis: i migliori 32 della classifica mondiale che vi parteciperanno, infatti, saranno protetti dal seeding a Melbourne, e non potranno incontrarsi prima del terzo turno.

La cerimonia del sorteggio avrà inizio nel cuore della notte italiana, per la precisione alle ore 4.30 di giovedì 15 gennaio: l’Italia potrà contare su ben quattro teste di serie, ovvero Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22).

La cerimonia di sorteggio degli Australian Open 2026 di tennis non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming sarà fruibile sul canale YouTube Australian Open TV e sulla pagina Facebook Australian Open.

CALENDARIO SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 15 gennaio 2026

Ore 04.30: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2026

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN 2026

1 Carlos Alcaraz

2 Jannik Sinner

3 Alexander Zverev

4 Novak Djokovic

5 Lorenzo Musetti

6 Alex De Minaur

7 Félix Auger-Aliassime

8 Ben Shelton

9 Taylor Fritz

10 Alexander Bublik

11 Daniil Medvedev

12 Casper Ruud

13 Andrey Rublev

14 Alejandro Davidovich Fokina

15 Karen Khachanov

16 Jakub Mensik

17 Jiri Lehecka

18 Francisco Cerundolo

19 Tommy Paul

20 Flavio Cobolli

21 Denis Shapovalov

22 Luciano Darderi

23 Tallon Griekspoor

24 Arthur Rinderknech

25 Learner Tien

26 Cameron Norrie

27 Brandon Nakashima

28 Joao Fonseca

29 Frances Tiafoe

30 Valentin Vacherot

31 Stefanos Tsitsipas

32 Corentin Moutet