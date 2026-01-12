Sport in tvTennis
Quando il sorteggio degli Australian Open 2026? Orario, teste di serie, tv, streaming
Non appena sarà ufficializzato, il ranking ATP di oggi, lunedì 12 gennaio, definirà, salvo ulteriori forfait dell’ultim’ora, le 32 teste di serie del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis: i migliori 32 della classifica mondiale che vi parteciperanno, infatti, saranno protetti dal seeding a Melbourne, e non potranno incontrarsi prima del terzo turno.
La cerimonia del sorteggio avrà inizio nel cuore della notte italiana, per la precisione alle ore 4.30 di giovedì 15 gennaio: l’Italia potrà contare su ben quattro teste di serie, ovvero Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22).
La cerimonia di sorteggio degli Australian Open 2026 di tennis non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming sarà fruibile sul canale YouTube Australian Open TV e sulla pagina Facebook Australian Open.
CALENDARIO SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Giovedì 15 gennaio 2026
Ore 04.30: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2026
TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN 2026
1 Carlos Alcaraz
2 Jannik Sinner
3 Alexander Zverev
4 Novak Djokovic
5 Lorenzo Musetti
6 Alex De Minaur
7 Félix Auger-Aliassime
8 Ben Shelton
9 Taylor Fritz
10 Alexander Bublik
11 Daniil Medvedev
12 Casper Ruud
13 Andrey Rublev
14 Alejandro Davidovich Fokina
15 Karen Khachanov
16 Jakub Mensik
17 Jiri Lehecka
18 Francisco Cerundolo
19 Tommy Paul
20 Flavio Cobolli
21 Denis Shapovalov
22 Luciano Darderi
23 Tallon Griekspoor
24 Arthur Rinderknech
25 Learner Tien
26 Cameron Norrie
27 Brandon Nakashima
28 Joao Fonseca
29 Frances Tiafoe
30 Valentin Vacherot
31 Stefanos Tsitsipas
32 Corentin Moutet