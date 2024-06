ATP Queen’s 2024: Raonic da record, 47 ace! Rune saluta, infortunio per Tiafoe

Siamo solo al lunedì, eppure dal Queen’s di cose da raccontare ne arrivano parecchie. Dall’inizio alla (tarda, per gli standard londinesi) fine, nello storico ATP 500 che fonde in sé iconicità, tradizione e tempi moderni si è visto davvero di tutto.

L’unico match che non presenta alcun brivido è anche quello che dimostra come Grigor Dimitrov sia in gran forma. Il bulgaro, con il 6-1 6-2 sul francese Adrian Mannarino (che su erba e veloce ci sa fare), manda chiari e importanti segnali al resto del mondo tennistico soprattutto in vista di Wimbledon.

Quello che fa invece male vedere è l’infortunio di Frances Tiafoe. L’americano è vittima di una delle tradizionali trappole di inizio Queen’s, l’erba che, pur essendo perfetta, è anche scivolosa. Ed è proprio una scivolata di quelle brutte a costringerlo al ritiro a inizio terzo set, sotto 7-5 4-6 1-0 contro l’australiano Rinky Hijikata.

Il colpo a sorpresa è invece di Jordan Thompson. L’australiano, infatti, elimina subito il danese Holger Rune. Colpito subito a freddo il classe 2003 di Gentofte, rimontato e battuto per 4-6 7-6(4) 6-3. Se ne vanno in un colpo solo i punti della semifinale di un anno fa, e al momento sembra delinearsi più il 2022 di sole sconfitte sui prati che il 2023 che lo portò ai quarti a Wimbledon.

Record a Londra: lo mette a segno Milos Raonic. L’indomito canadese, che già a ‘s-Hertogenbosch si era mostrato in più che valida forma, stavolta fa di più: stampa 47 ace, un numero mai visto al meglio dei due set su tre nella storia, e batte il padrone di casa Cameron Norrie in rimonta: 6-7(6) 6-3 7-6(9) con tanto di due match point annullati.

Infine, arriva la sospensione per il pirotecnico confronto tra il cileno Alejandro Tabilo e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, quando il punteggio è di 7-6(6) 3-6 2-0 con il sudamericano appena protagonista di un break.