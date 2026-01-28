A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Schladming e prova discesa Crans Montana, tv, streaming

Sarà certamente un mercoledì che accompagnerà gli appassionati con grandi emozioni. La Coppa del Mondo di sci alpino propone infatti un doppio importante appuntamento: lo slalom speciale maschile di Schladming, le due manche partiranno alle 17:45 e alle 20:45, e la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana, il via è previsto alle 10:30.

La gara odierna sulla storica Planai rappresenta il nono appuntamento stagionale per gli interpreti dei pali stretti, l’ultima gara prima delle Olimpiadi. Il quadro generale offre ancora un’immagine di assoluto equilibrio, ben testimoniata dai primi sei atleti raccolti in meno di cento punti nella classifica di specialità. Al comando c’è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen con 401 punti davanti al francese Clement Noel, secondo a 375, e al norvegese Atle Lie McGrath, terzo con 372. Si attende un sussulto da Alex Vinatzer che in gigante, dopo l’ottima prima manche, ha commesso un grave errore nella seconda discesa e ha terminato la sua prova nelle retrovie.

Cambiano alcune modalità rispetto al consueto svolgimento delle gare. La disputa del gigante di ieri in notturna ha impedito lo svolgimento della tradizionale cerimonia di sorteggio dei pettorali. La riunione tecnica dei capitani è stata rimandata a questa mattina alle ore 09:00 e a seguire si svolgerà l’estrazione dei numeri di partenza per lo speciale.

In Svizzera inizia il lungo fine settimana che vedrà donne e uomini impegnati nella stessa località. Il training odierno aiuterà le atlete a prendere contatto con la pista, a studiare le traiettorie da utilizzare in gara e a trarre proficue indicazioni per lo sviluppo del lavoro sui materiali. In casa Italia si registra la presenza di Federica Brignone, al rientro nelle discipline veloci dopo lo splendido piazzamento del gigante di Kronplatz. Torna in gara anche Sofia Goggia dopo aver saltato lo slalom gigante della settimana scorsa in Repubblica Ceca.

Come seguire gli eventi? RaiSport HD proporrà in diretta le due manche dello slalom speciale di Schladming. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus e DAZN. Non è prevista copertura tv o streaming per il training di Crans Montana OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara maschile e della prova di discesa femminile.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Mercoledì 28 gennaio

Ore 10:30 prima prova cronometrata discesa libera femminile Crans Montana (Svizzera)

Ore 17:45 prima manche slalom speciale maschile – Schladming (Austria) – Diretta tv RaiSport HD

Ore 20:45 seconda manche slalom speciale maschile Schladming (Austria) – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

