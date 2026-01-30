A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, tv, streaming

La Svizzera diventa il centro di gravità nell’ultimo fine settimana di gare prima dell’inizio delle Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista a Crans Montana, sulla celebre Mont Lachaux, per una giornata dai ritmi serrati che propone un doppio appuntamento: alle 10:00 si correrà la discesa libera femminile, mentre alle 12:00 è in programma la prima prova cronometrata della gara maschile.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno sicuramente condizionato il percorso di avvicinamento delle atlete alle due gare veloci proposte dal calendario. Il primo giorno la prova cronometrata è stata ritardata di un’ora con la scelta di abbassare la partenza al via del SuperG, ieri gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo training a causa della cospicua nevicata notturna. Le sciatrici si tufferanno così in pista con un solo riferimento cronometrico a propria disposizione e con un lavoro sui materiali che non è stato certamente sviluppato nel migliore dei modi: sarà fondamentale la capacità di adattarsi alle condizioni climatiche e del tracciato.

Vedremo quale sarà il verdetto emesso dal sesto appuntamento stagionale di una specialità nella quale guida la graduatoria l’intramontabile Lindsey Vonn e le due punte azzurre, Federica Brignone e Sofia Goggia, vanno a caccia di importanti conferme in vista dell’appuntamento olimpico.

La situazione si presenta radicalmente diversa per gli uomini che affrontano la prima prova cronometrata per prendere confidenza con la pista, saggiare il tipo di neve con cui dovranno cimentarsi e iniziare a capire le traiettorie da dover sfruttare nella gara di domenica. L’Italia arriva con il vento in poppa dopo la splendida vittoria conquistata la settimana scorsa dallo scatenato Giovanni Franzoni sulla leggendaria Streif di Kitzbühel.

Come seguire gli eventi? Rai 2 proporrà in diretta la discesa libera femminile di Crans Montana. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus e DAZN. Non è prevista copertura tv o streaming per il training maschile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara femminile e della prova di discesa maschile.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Venerdì 30 gennaio

Ore 10:00 discesa libera femminile – Crans Montana (Svizzera) – Diretta tv Rai 2

Ore 12:00 prima prova discesa libera maschile – Crans Montana (Svizzera)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

