A che ora gli sport invernali oggi: programma 24 gennaio, tv, streaming

Oggi sabato 24 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Kitzbuehel e il gigante femminile a Spindleruv Mlyn, la Coppa del Mondo di biathlon offre la single mixed e la staffetta mista A Nove Mesto, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà la sprint in tecnica classica a Goms.

Mancano un paio di settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e lo speed skating sarà impegnato con la Coppa del Mondo a Inzell, mentre la Coppa del Mondo di snowboard sarà protagonista con il PGS a squadre miste in quel di Simonhoehe e lo skicross tornerà in scena a Veysonnaz. Spazio anche allo slittino, al salto con gli sci e ai Four Countinents di pattinaggio artistico.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 24 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 24 gennaio

05.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Short program maschile a Pechino (diretta streaming su Discovery+)

08.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 femminile a Sapporo (diretta streaming su Discovery+)

09.10 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Inzell, division B (non è prevista diretta tv/streaming)

09.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Spindleruv Mlyn, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS a squadre miste a Simonhoehe (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Goms, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

10.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Kitzbuehel (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Goms, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

12.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free skating coppie a Pechino (diretta streaming su Discovery+)

13.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Single mixed a Nove Mesto (diretta streaming su Discovery+)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Spindleruv Mlyn, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.42 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Single mixed a Oberhof (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Veysonnaz, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.40; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 3, Discovery+; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 14.30)

14.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Inzell, division A (diretta streaming su Discovery+, canale di ISU)

15.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio mixed a Oberhof (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

15.10 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Nove Mesto (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN

16.30 SALTO CON GLI SCI (Mondiali di volo) – HS235 maschile a Oberstdorf, terza e quarta run (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)