LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA: l’Italia schiera Auchentaller e Braunhofer

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della single mixed relay di Nove Mesto, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Sulle nevi della Cechia spazio ad una staffetta mista singola in cui può succedere di tutto visto il grosso turnover a cui hanno fatto ricorso diverse nazioni. Difficilissimo individuare una coppia favorita, per questo motivo l’Italia potrà cercare di inserirsi nella lotta al podio schierando Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer.

Gli azzurri dovranno evitare errori al poligono, ed al massimo rimediare con pochissime ricariche, cercando di restare aggrappati al treno delle migliori fino all’ultimo giro. Entrambi gli italiani stanno attraversano un buon momento di forma ed hanno voglia di riscattare una short individual in cui ambivano a qualcosina di meglio del 33° posto colto da Hannah, e del 34° rimediato da Patrick. Sulla carta la coppia da battere sarà quella francese composta da Camille Bened ed Emilien Claude, ma occhio all’Austria con il veterano Simon Eder e Lisa Theresa Hauser.

Turnover spinto per Svezia, Norvegia e Germania, che schierano rispettivamente Lind/Sjokvist, Arnekleiv/Nevland e Fichtner/Pfund. Tandem tipo invece per la Finlandia, che si affida a Suvi Minkkinen e Tero Seppala ed ambisce ad un posto sul podio. Padroni di casa della Cechia con Charvatova/Mikyska, mentre la Svizzera opta per Baserga/Stalder. Come detto sarà difficile fare previsioni tenendo anche conto di un tracciato non molto impegnativo.

La single mixed relay di Nove Mesto inizierà alle 13.15.