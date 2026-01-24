LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: Deromedis cerca una scossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Coppa del Mondo di skicross. Gli atleti oggi scenderanno sul difficile tracciato svizzero di Veysonnaz per la seconda gara in due giorni i questa località.

Questo difficile pendio non sembra essere il preferito dell’azzurro più quotato Simone Deromedis, che non ha preso parte alle finali delle prima gara a causa di una clamorosa eliminazione nelle qualifiche. Per fortuna è arrivato un parziale riscatto di Deromedis, che con qualche difficoltà è riuscito ad entrare fra i migliori 32 che sono approdati agli ottavi di finale per la seconda gara. Il classe 2000 ha accumulato un considerevole ritardo rispetto al miglior tempo di run, ma è riuscito a classificarsi 26esimo.

Assieme a lui hanno passato il taglio delle qualificazioni anche Dominik Zuech con il nono tempo in qualifica, e Edoardo Zorzi, dentro per un soffio grazie al 30esimo tempo. Il miglior tempo è stato fatto segnare dal canadese Reece Howden che con 53″75 precede il padrone di casa Alex Fiva di 29 centesimi di secondo e di 0″54 il tedesco Florian Wilmsmann. Fuori dai migliori 32 gli altri 3 azzurri, Federico Tomasoni (35esimo), Yanick Gunsch (39esimo) e Davide Cazzaniga (40esimo).

In campo femminile Jole Galli si conferma anche nel secondo turno preliminare femminile: la livignasca è ottava con un gap di 1″12 nei confronti della tedesca Daniela Maier che in 56″66 precede la svedese Sandra Näslund di 0″16 e la svizzera Saskja Lack di 0″87. Fuori invece l’altra azzurra Andrea Chesi che chiude la run in 29esima piazza. La prova femminile infatti parte direttamente dai quarti di finale, e a qualificarsi sono quindi solo 16 atlete.

La seconda gara di Veysonnaz, valida per la Coppa del Mondo di skicross, inizierà alle 14.00 con gli ottavi di finale maschili e continuerà alle 14.24 con i quarti femminili e così via fino alle finali per i primi quattro posti. Segui le finali con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!