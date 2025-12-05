Yeman Crippa cerca di chiudere la prima maratona dell’anno: Valencia per grandi stelle, c’è Lemma

Yeman Crippa parteciperà alla Maratona di Valencia, prestigiosa 42 km che si disputerà domenica 7 dicembre lungo le strade della località spagnola. L’azzurro si presenterà all’appuntamento dopo essersi allenato per un mese e mezzo in Trentino sotto la guida di Massimo Pegorotti, con un chiaro obiettivo: giungere al traguardo dopo essersi ritirato a Londra nel mese di aprile e ai Mondiali di Tokyo nel mese di settembre.

Il poliziotto ha siglato il proprio personale proprio in terra iberica: nel 2024 si espresse a Siviglia in 2h06:06, siglando l’allora record italiano, poi ritoccato dodici mesi fa proprio a Siviglia da Yohanes Chiappinelli (2h05:24). Il 29enne dovrà superare lo scoglio del trentesimo chilometro che lo aveva respinto nella Major primaverile e nella rassegna iridata, lungo un tracciato piatto che può permettere si timbrare un grande tempo.

Il favorito della vigilia è l’etiope Sisay Lemma (vincitore due anni fa con il crono di 2h01:48, quarto uomo della storia), che dovrà vedersela con il keniano John Korir (trionfatore a Boston, personale di 2h02:44), senza dimenticarsi di Tesfaye Deriba (Etiopia, 2h04:13), Hillary Kipkoech (Kenya, 2h04:45), Stephen Kissa (Uganda, 2h04:48). Non ci saranno invece italiane in gara, sul fronte femminile si preannuncia un grande duello tra l’etiope Amane Beriso e Peres Jepchirchir, ovvero le ultime due Campionesse del Mondo.