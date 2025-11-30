Nadia Battocletti paga la folata di Shimket al Cross di Alcobendas: podio verso gli Europei

Nadia Battocletti si è rimessa immediatamente in gioco dopo la vittoria ottenuta settimana scorsa al Cross di Atapuerca, dove vinse di forza al suo debutto stagionale nelle corse campestri. La Campionessa d’Europa di specialità aveva giganteggiato sui pratoni spagnoli, dettando legge in una grande Classica del panorama mondiale e valida per il World Athletics Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina).

Sette giorni più tardi ha cercato il bis ad Alcobendas, dove lo scorso anno trionfò in maniera perentoria, ma nella località alle porte di Madrid ha trovato una rivale più in forma e si è dovuta accontentare della seconda piazza in questo appuntamento valido sempre per il circuito mondiale, di cui la fuoriclasse trentina detiene il trofeo. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha dovuto fare i conti con la scatenata etiope Yenenesh Shimket, che si è imposta dopo il trionfo ottenuto domenica scorsa alla Cinque Mulini.

Nadia Battocletti ha tagliato il traguardo davanti alla keniana Sheila Jebet, proprio come era riuscita a fare ad Atapuerca, e alla britannica Megan Keith. La 25enne ha completato gli 8.040 metri di un tracciato esigente con il tempo di 25’43”, accusando un distacco di undici secondi dalla vincitrice e precedendo di 14” l’altra africana. Si trattava di un test importante in vista degli Europei di Cross, in programma domenica 14 dicembre a Lagos (Portogallo), dove l’azzurra sarà chiamata a difendere il titolo.

Nella giornata odierna le quattro favorite della vigilia hanno fatto il vuoto fin dalle battute iniziali e la Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000 metri ha dettato il passo per il primo quarto d’ora, riuscendo a staccare Keith. Un minuto più tardi, però, lungo un tratto in salita, è arrivata la violenza accelerazione di Shimket: Jebet ha risposto, mentre Battocletti non ha avuto la forza per replicare ed è stata costretta a rincorrere. Più tardi l’azzurra è riuscita a riprendere Jebet e a staccarla, ma si è rivelato impossibile rientrare sull’etiope.