World Tennis Continental Cup 2025, Rublev annulla 2 match point e rimonta Vacherot: Team World sul 6-2

Il Team World vola sul 6-2 nei confronti del Team Europe nell’ambito della World Tennis Continental Cup 2025: a Shenzhen, in Cina, nel quinto match della manifestazione il russo Andrey Rublev supera in rimonta il monegasco Valentin Vacherot, sconfitto con lo score di 2-6 7-6 (5) [10-7].

Match dai due volti, con Vacherot dominante per un set e mezzo, fino al 6-2 4-1, poi è iniziata la rimonta di Rublev, capace di allungare la sfida: il monegasco ha avuto anche due match point, seppure in risposta, sul 6-5 del secondo set, ma non li ha sfruttati e poi il russo ha vinto il tiebreak per 7-5.

Nel match tiebreak, invece, Rublev ha fatto da lepre, allungando subito sul 2-0 e poi scappando sul 5-1. Dopo il cambio di campo è iniziata la rimonta di Vacherot, che ha trovato l’aggancio sul 7-7. Il russo, però, ha riconquistato un minibreak di margine e poi ha chiuso col servizio a disposizione sul 10-7.