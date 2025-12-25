Quando gioca Cobolli alla World Tennis Continental Cup 2025: impegni in singolare e doppio

Flavio Cobolli farà partire il suo anno dall’esibizione di Shenzhen World Tennis Continental Cup 2025. Con la United Cup vicina, deciso evidentemente un anticipo d’inizio dopo che la stagione l’ha finita relativamente tardi con la Coppa Davis a Bologna.

Il numero 3 d’Italia avrà a che fare già nella notte italiana tra venerdì 26 e sabato 27 con il cinese Zhizhen Zhang, uno dei due destinati a fare gli onori di casa, poi tornerà in campo in doppio misto nella stessa giornata assieme a Belinda Bencic. Per quanto riguarda invece domenica 28, lo vedremo in campo alle 10:00 in sessione serale (cinese) contro Andrey Rublev, in un confronto che nel 2025 gli ha già dato un paio di belle soddisfazioni.

Di seguito il calendario completo degli incontri di Flavio Cobolli all’esibizione World Tennis Continental Cup 2025 di Shenzhen. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo.

CALENDARIO FLAVIO COBOLLI WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025

Sabato 27 dicembre

Ore 3:00 Cobolli (ITA)-Zhang (CHN)

Ore 10:00 Cobolli (ITA)/Bencic (SUI)-Zhang (CHN)/Wang (CHN)

Domenica 28 dicembre

Ore 10:00 Cobolli (ITA)-Rublev

PROGRAMMA FLAVIO COBOLLI WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis