Dove vedere in tv Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025: orario, programma, streaming

Sarà l’ultimo impegno di Flavio Cobolli alla World Tennis Continental Cup, esibizione di scena in quel di Shenzhen, ma sarà anche, forse, il più seguito a vari livelli, perché è senz’altro il confronto di maggior livello maschile: quello con Andrey Rublev.

Due le occasioni in cui i due si sono confrontati sul circuito ATP, sempre con il successo del numero 3 d’Italia. Il più importante di essi risale ovviamente ad Amburgo, nell’immediato pre-Roland Garros. Allora la finale andò proprio a Cobolli, e fu un primo trampolino di lancio verso quella che poi è diventata la top 20 con tanto di quarti di finale raggiunti a Wimbledon. Per Rublev c’è anche un’idea di cercare di ripartire dopo che il 2025 è passato tra alti e bassi.

Di seguito il calendario completo del match tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev all’esibizione World Tennis Continental Cup 2025 di Shenzhen. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo.

CALENDARIO COBOLLI-RUBLEV WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025

Domenica 28 dicembre

Ore 10:00 Cobolli (ITA)-Rublev – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA COBOLLI-RUBLEV WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis