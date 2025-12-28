World Tennis Continental Cup 2025, il Team World vince il doppio misto e conquista la manifestazione

Il Team World conquista la World Tennis Continental Cup 2025: a Shenzhen, in Cina, il Team Europe viene sconfitto per 12-7 dopo 9 dei 10 match in programma, e con soli 3 punti a disposizione, il Resto del Mondo è dunque irraggiungibile per il Vecchio Continente. A risultare decisivo è il doppio misto, nel quale la kazaka Elena Rybakina ed il russo Andrey Rublev piegano, in poco più di un’ora, la polacca Iga Swiatek ed il monegasco Valentin Vacherot, sconfitti con un duplice 6-4, che pone fine alla manifestazione.

Nel primo set basta un break alla coppia del Resto del Mondo per condurre in porto il parziale, che sarebbe potuto terminare anche con qualche minuto d’anticipo, dato che la coppia europea sul 3-5 deve ricorrere al deciding point per restare in partita. Punto decisivo necessario anche nel decimo game, ed anche in questo caso la spunta la coppia al servizio, con Rybakina e Rublev che chiudono sul 6-4.

Nella seconda frazione l’equilibrio si spezza nel settimo gioco, quando la kazaka ed il russo trovano il break sul servizio di Swiatek addirittura a zero. Il Team World allunga poi sul 5-3 e si procura due match point in risposta sul 30-40 del nono gioco, ma Vacherot e Swiatek si salvano. Nel decimo gioco, invece, è il Team Europe a procurarsi ben due palle per il controbreak sul 30-40, ma Ryabkina e Rublev si rifugiano al punto decisivo e conquistano il match sul 6-4, consegnando la vittoria al Team World per 12-7.