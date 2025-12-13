Scandicci vola in finale al Mondiale per Club! Antropova e Skinner granitiche, Dentil ko: sarà derby italiano?

Scandicci ha sconfitto il Dentil Praia Clube per 3-0 (25-23; 26-24; 25-19) e si è qualificata alla finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: alla sua prima partecipazione alla rassegna iridata riservata alle società, la Savino Del Bene si è meritata l’accesso all’atto conclusivo grazie a un percorso netto, infilando quattro successi con il massimo scarto e senza lasciare set per strada.

Dopo essere state impeccabili nella fase a gironi (regolando le kazake dello Zhetysu, le brasiliane dell’Osasco e le peruviane dell’Allianza Lima), le vice campionesse d’Europa hanno battuto le Campionesse del Sudamerica al termine di un incontro rivelatosi particolarmente lottato e combattuto punto a punto per la sua intera durata davanti al pubblico di San Paolo (Brasile).

Le ragazze di coach Marco Gaspari torneranno in campo domenica 14 dicembre (ore 20.30 italiane) per affrontare la vincente di Conegliano-Osasco: secondo il pronostico della vigilia, data la caratura delle Pantere e il tasso tecnico delle padrone di casa, dovrebbe andare in scena un derby tutto italiano, rivincita della finale dell’ultima Champions League vinta dalle Pantere in maniera nitida.

Sul 19-18 del primo set, i muri di Nwakalor e Bosetti sono valsi un allungo importante (21-18), ma i mani-out di Koleva e Adenizia hanno pareggiato la situazione (21-21). Sul 23-23 un diagonale di Bosetti ha fatto la differenza e poi l’errore di Michelle ha consegnato il parziale a Scandicci. Nella seconda frazione, invece, le toscane hanno firmato un bruciante allungo sul 16-16: due stampatone di Skinner e due diagonali di Antropova e Bosetti per il 20-17.

Scandicci si è portata sul 24-22, Koleva e Caffrey hanno annullato due set-point (24-24), ma Koleva ha poi sbagliato il servizio e Graziani ha chiuso i conti con un muro. Scandicci ha cercato di mettere il turbo nel terzo set, ma il Dentil Praia Clube è rimasto in scia fino al 19-18. Un diagonale di Skinner, un muro di Ognjenovic e un errore di Fingall hanno permesso alle rosablù di issarsi sul 22-18, poi hanno controllato la situazione e a chiudere i conti è stata Skinner con un mani-out.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (20 punti, 3 ace) e della schiacciatrice Avery Skinner (16 punti, 3 muri), affiancata di banda da Caterina Bosetti (7 punti, 2 muri). Al centro si sono distinte Camilla Weitzel (4) e Linda Nwakalor (3) sotto la regia di Maja Ognjenovic (2), ottimo lavoro del libero Brenda Castillo. Tra le fila del Dentil Praia Clube le migliori sono state la bomber Fingall (17) e il martello Caffrey (16).