Tra sogni playoff e battaglie salvezza: la Serie A1 accende il girone di ritorno con cinque match

Prima giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile di volley con cinque partite, visto che Milano e Scandicci hanno già disputato il loro turno in anticipo per la concomitanza con il Mondiale per club che sta entrando nella fase decisiva. Una giornata che presenta alcune sfide molto interessanti con tre delle cinque big del torneo nuovamente in campo. Milano guioca il derby di Bergamo, Chieri ospita Firenze nell’anticipo di domani e Novara affronta in casa il fanalino di coda San Giovanni in Marignano.

Il turno si apre sabato con Chieri–Firenze, una sfida tra due squadre che vivono momenti molto diversi. Chieri, quarta e reduce da una grande prima parte di stagione, vuole proseguire la sua marcia al quarto posto. Le collinari hanno costruito il proprio percorso su solidità in ricezione, qualità al centro e continuità in attacco, e vedere il podio non è più un sogno. Firenze, invece, è in piena difficoltà: dopo cinque sconfitte consecutive ha urgente bisogno di punti per risalire da una posizione complicata. La squadra di Parisi dovrà ritrovare ordine e efficacia in seconda linea per poter arginare la varietà offensiva delle piemontesi.

Domenica alle 17 si gioca Vallefoglia–Perugia, gara chiave per entrambe. La Megabox alterna prestazioni di livello a cali improvvisi, ma resta pienamente in corsa per l’ottavo posto grazie ai colpi delle sue attaccanti e alla crescita del sistema muro-difesa. Perugia, penultima a quota 10, ha bisogno di invertire una tendenza negativa: tre sconfitte consecutive hanno complicato il cammino, ma la Bartoccini ha dimostrato più volte di poter mettere in difficoltà squadre di caratura superiore. La sfida al Pala Megabox potrebbe pesare molto nella seconda metà della stagione.

Alla stessa ora si gioca Novara–San Giovanni in Marignano. Le piemontesi arrivano da un periodo estremamente positivo, con cinque vittorie consecutive, continuità ritrovata e un gioco sempre più fluido. La Igor vuole blindare il terzo posto e continuare a mettere pressione alle prime due. San Giovanni, invece, è fanalino di coda con soli 7 punti, ma ha mostrato segnali di crescita. La missione sarà durissima, ma ogni set conquistato può valere oro nella corsa salvezza.

In contemporanea Cuneo ospita Macerata, sfida delicatissima nella zona bassa. Le due squadre sono separate da un solo punto e vivono un momento difficile: Cuneo ha perso le ultime cinque partite, Macerata quattro delle ultime cinque ma sabato scorso ha superato a sorpresa Bergamo lanciando segnali di vitalità. Una vittoria potrebbe cambiare radicalmente il morale e la prospettiva di entrambe. Sarà una partita combattuta, in cui il rendimento delle bande e la tenuta psicologica nei finali di set potrebbero fare la differenza.

Chiude il turno domenica sera alle 20:30 il big match di giornata Bergamo–Vero Volley Milano, gara dalle forti implicazioni per le prime posizioni. Milano, quinta con 9 vittorie, vuole consolidare il proprio ritmo dopo un percorso senza continuità ma ricco di qualità individuali. Dall’altra parte, Bergamo è imprevedibile: capace di grandi prestazioni ma anche di cali improvvisi. Per le padrone di casa sarà essenziale mantenere ordine in fase break per contenere le bocche da fuoco della Vero Volley. Una vittoria potrebbe rilanciare Bergamo nella corsa ai playoff, mentre Milano punta a rimanere agganciata al quartetto di testa.