Quando si gioca Conegliano-Osasco, semifinale Mondiale per Club volley: data, programma, orario, tv, streaming

Conegliano affronterà l’Osasco Sao Cristovao Saude nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 13 dicembre (ore 20.30 italiane) a San Paolo (Brasile), in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare il giorno seguente contro la vincente del confronto tra Scandicci e il Dentil Praia Clube. All’orizzonte una finale tutta italiana, replica del match che ha assegnato l’ultima Champions League la scorsa primavera?

Le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico contro la compagine brasiliana, ma dovranno comunque stare attente a non sottovalutare le avversarie, in modo da evitare sgradite sorprese. Le Pantere si presenteranno all’appuntamento da imbattute dopo aver travolto per 3-0 le statunitensi dell’Orlando Valkyries, le egiziane dello Zamalek e le brasiliane del Dentil Praia Clube: servirà un’altra prova di forza per guadagnarsi la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

L’Osasco si presenterà all’appuntamento dopo aver perso in maniera nitida contro Scandicci e aver superato al tie-break le peruviane dell’Allianza Lima, mentre più agevole è stata l’affermazione contro le kazake dello Zhetysu. A guidare la corazzata veneta saranno soprattutto l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella (Sarah Fahr ha avuto problemi nelle ultime settimane), il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Osasco Sao Cristovao Saude, semifinale del Mondiale per Club di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-OSASCO, SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB

Sabato 13 dicembre

Ore 20.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Osasco Sao Cristovao Saude – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-OSASCO MONDIALE PER CLUB: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.