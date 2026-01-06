Seguici su
Salto con gli sciSport in tvSport Invernali

Tournée 4 Trampolini oggi, Bischofshofen 2026: orario gara, tv, streaming

Pubblicato

5 minuti fa

il

Domen Prevc
Domen Prevc / Lapresse

La 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini si chiude quest’oggi con la gara di Bischofshofen, valevole anche come decima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Fari puntati su Domen Prevc, favorito principale della vigilia e ormai ad un passo dalla conquista della sua prima Aquila d’Oro in carriera dopo aver accumulato un margine di oltre 40 punti sugli inseguitori in classifica.

Lo sloveno, beffato a Innsbruck per mezzo punto dal giapponese Ren Nikaido, va a caccia della terza vittoria parziale in questa Vierschanzentournee dopo la strepitosa doppietta in Germania tra Oberstdorf e Garmisch. Sul Paul-Außerleitner-Schanze vedremo in azione anche due atleti italiani, con Alex Insam che sfiderà il polacco Kacper Tomasiak e Giovanni Bresadola opposto a Nikaido negli scontri diretti della prima serie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di Bischofshofen valevole come ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2026. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Martedì 6 gennaio

Ore 16.30 Gara Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

