Tour de Ski 2026, Graz e Pellegrino superano le qualificazioni della sprint tl. Bene anche Hellweger e Gabrielli a Dobbiaco
Poker di azzurri anche al maschile nella fase finale della sprint in tecnica libera di Dobbiaco che apre l’edizione 2026 del Tour de Ski di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo: al termine delle qualificazioni rientrano tra i migliori 30 quattro italiani sui dieci al cancelletto di partenza.
Il miglior crono complessivo è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che copre gli 1.4 km previsti in 2’27″15, rifilando 1″96 allo statunitense Gus Schumacher, secondo in 2’28″91, e 1″92 all’altro norvegese Oskar Opstad Vike, terzo in 2’29″07.
Tra gli azzurri in gara il migliore risulta essere Davide Graz, nono in 2’30″49, a 3″34, mentre Federico Pellegrino si classifica 19° in 2’31″52, a 4″37. Avanzano anche Michael Hellweger, 21° in 2’31″67, a 4″52, e Giacomo Gabrielli, 26° in 2’31″99, a 4″84.
Eliminati, invece, Simone Mocellini, 34° in 2’32″86, a 5″71, Elia Barp, 41° in 2’33″95, a 6″80, Martino Carollo, 42° in 2’34″02, a 6″87, Simone Daprà, 55° in 2’35″94, a 8″79, Francesco De Fabiani, 87° in 2’40″44, a 13″29, e Paolo Ventura, 109° in 2’45″62, a 18″47.