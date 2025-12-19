Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

14 minuti fa

il

Silvana Stanco racconta la sua rinascita sportiva: dall’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, alla vittoria in Coppa del Mondo 2025, fino al nuovo podio mondiale ad Atene.
In questa intervista affrontiamo: la pressione del trap, la preparazione mentale e fisica, i sogni per Los Angeles 2028, il ruolo dell’Italia nel tiro a volo femminile, e cosa vuol dire restare ai vertici da tanti anni.

Cosa vedrete:

Il racconto della medaglia olimpica ️

Come si costruisce la continuità ad alto livello

Le emozioni dopo il podio mondiale 2025

Allenamenti, testa, squadra, sogni futuri

#TiroAVolo #SilvanaStanco #Trap #Olimpiadi2024 #CoppaDelMondo2025 #Mondiali2025 #ItaliaTeam #SportItalia

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità