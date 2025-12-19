Altri video
-
Da Anquetil al ciclismo di oggi: viaggio nella storia con Beppe Conti
-
Waterpolo Preview: Luca Marziali traccia il bilancio della regular season di A1
-
Giovanni Guatti, oro europeo alla prima con l’Italia. Dall’università al trionfo continentale
-
Scherma | Lucrezia Paulis: bronzo in Coppa del Mondo a Vancouver e nuove sfide negli Emirati
Silvana Stanco racconta la sua rinascita sportiva: dall’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, alla vittoria in Coppa del Mondo 2025, fino al nuovo podio mondiale ad Atene.
In questa intervista affrontiamo: la pressione del trap, la preparazione mentale e fisica, i sogni per Los Angeles 2028, il ruolo dell’Italia nel tiro a volo femminile, e cosa vuol dire restare ai vertici da tanti anni.
Cosa vedrete:
Il racconto della medaglia olimpica ️
Come si costruisce la continuità ad alto livello
Le emozioni dopo il podio mondiale 2025
Allenamenti, testa, squadra, sogni futuri
#TiroAVolo #SilvanaStanco #Trap #Olimpiadi2024 #CoppaDelMondo2025 #Mondiali2025 #ItaliaTeam #SportItalia